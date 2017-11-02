Yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler, Transist 2017 Fuarına damgasını vurdu

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02 Kasım 2017, 19:33

Toplu ulaşımda sıfır emisyon denildiğinde akla gelen Bozankaya, yeni nesil Sileo S10 ve S25 araçlarının gösterimini Türkiye’de ilk kez Transist 2017 Fuarı’nda gerçekleştirdi. Busworld 2017 Fuarı’nda dünya lansmanı yapılan Sileo araçları, Türk halkı tarafından da yoğun ilgi gördü.

Bozankaya, elektrikli otobüsü Sileo’nun yeni neslini Türkiye’de ilk defa Transist 2017 Fuarı’nda tanıttı. Ulaşım alanında yeni teknolojilerin ve stratejilerin yer aldığı Transist 2017’de, Bozankaya, 10,7 m ve 25 m’lik yeni nesil elektrikli Sileo S10 ve S25 aracını sergiledi.Ekim ayında Belçika’da düzenlenen Busworld 2017 fuarında dünya lansmanı yapılan Yeni Sileo’ya fuar ziyaretçilerinin ilgisi ise oldukça yoğundu. Bozankaya standında bir konuşma yapan Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay; “Elektrikli otobüsümüz Sileo’nun ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız Türkiye’de çeşitli illerde 2,5 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Transist 2017 Fuarı’nda sergilediğimiz araçlarımız ise Sileo modelimizin yeni nesilleridir. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km’ye kadar mesafe kat edilebiliyor. Ayrıca rejeneratif enerji üretimiyle de aküleri yolda giderken doldurabilme imkanı bulunuyor.” dedi.Türkiye’de bugüne kadar elektrikli otobüslerle ilgili yapılan 7 ihaleyi de kazandıklarını belirten Günay, “En son Manisa Büyükşehir Belediyesinin ihalesine tek teklif veren firma bizdik. Bu ihaleyi aldık ve 2018 yılında Manisa halkı sıfır emisyonlu, yeni nesil elektrikli otobüslerle güvenli yolculuk yapacak. Gelecek yıl Manisa’yla birlikte Elazığ ilimiz de yeni nesil Sileo’lara kavuşacak. Elazığ’a 15 adet 18 m’lik, Manisa’ya 22 adet 18 ve 25 m’lik araç teslim edeceğiz.” şeklinde konuştu.Bozankaya tarafından üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo otobüsler, %100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebilen Yeni Sileo, sahip olduğu rejeneratif enerji ile de fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılması geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi de farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar artırılabiliyor.İlk nesil araca oranla ağırlığı artmadan araç iskeletinde farklı materyallerin de kullanıldığı yeni nesil Sileo’da tasarım da artık daha modern çizgileri barındırıyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen Yeni Sileo’nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde %100 yerli sermaye ve Türk mühendislerin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla Yeni Sileo, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı olacak. Yeni nesil Sileo %75'e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jeneratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor. Tüm yol koşulları dikkate alındığında Yeni Sileo ortalama 0,8 kWh/km tüketim sergiliyor. Yolculuk esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan Yeni Sileo bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor.