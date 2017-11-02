Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu yıl rekora imza attı

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02 Kasım 2017, 18:47

108 ülkeden 59.326 ziyaretçi

2016’ya göre yüzde 7 büyüme



Seneye de aynı yerde…

Ambalaj sanayisinin Avrasya’daki en büyük buluşma platformu olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 43 ülkeden 1.122 firma ve firma temsilcisini buluşturan fuar, sektör katılımcılarından tam not aldı.Türkiye ambalaj sektörünün tüm yeniliklerini bir araya getiren fuar, bir rekora imza atarak 108 ülkeden 59.326 ziyaretçiyi bir araya getirdi. 2016 yılına göre yüzde 7 büyüme yakalayan fuar, yurt içinden 52,074 yurt dışından ise 7,252 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, sektörün buluşma noktası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Tunus, Rusya, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 1.000’in üzerinde alım heyetini profesyonellerle buluşturan fuarın bu yılki konuk ülkesi ise Fas oldu.Ambalajda tasarımın önemini vurgulamak adına özel programlara da ev sahipliği yapan fuar, ambalaj tasarımcılarının yaratıcılıklarını sergilemeleri için oluşturulan Tasarım Sokağı ile katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisini topladı. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapsamında düzenlenen panellerle sektör paydaşları da bir araya geldi. Katılımcı ambalaj tasarımcıları ve çalıştıkları markaların üst düzey yetkilileri ile organize edilen panellerde; ambalaj tasarım sektörünün önemi masaya yatırıldı.Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nın kazananları fuar kapsamında açıklandı. Türkiye genelinde 10 üniversitenin grafik, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve endüstriyel tasarım bölümlerinden 18 finalistin yer aldığı yarışmada Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nden öğrenciler ödüllere layık görüldü.Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, fuarın bu yıl rekorlara imza attığını söyledi. Yabancı ziyaretçi sayısında da önemli bir artış yaşandığını dile getiren Muharremoğlu, fuarın Avrasya Bölgesi’nin en önemli üreticilerini ve markalarını aynı çatı altında buluşturarak sektörün geleceği için işbirliklerinin altına imza attıklarını aktardı. Muharremoğlu, “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bölgesinin en önemli fuarı, dolayısıyla fuar kapsamında ve sonrasında da çok önemli işbirliklerinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden fuarımız, sektörün gelişimine de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu farkındalıkla da bu yıl 43 ülkeden 1.122 katılımcıyı 4 gün boyunca 108 ülkeden 59 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşturdu. Bu sene olduğu gibi önümüzdeki yıl da bu rakamları bir üst banda çıkarma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir ise Türkiye ambalaj sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Belirlenen hedeflere ulaşmak için özveriyle çalıştıklarının altını çizen Sarıbekir, sektörün 2017 yılının ilk 6 ayında 407 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini belirtti. Türkiye ambalaj sektörünün 20 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığını aktaran Sarıbekir, “Sektör olarak dünyada üçüncü Avrupa’da ise altıncı sıradayız. 330 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi, ambalajlarla mümkün kıldığımızı inanıyoruz. Ve en önemlisidir ki Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliklerine inanıyor, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için önemli projelerin altında imza atıyoruz. Bugüne dek yüzlerce firmanın katıldığı ASD Ambalaj Akademisi eğitimleri bu konuda önemli bir boşluğu doldurdu. Bunu yanı sıra Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına yönelmelerini sağlamak amacıyla 13 yıldır Reed Tüyap işbirliğiyle Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması düzenliyoruz. ASD olarak geleceğimizin teminatı olan genç beyinlere yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Baskı Teknolojileri Oluklu Mukavva – Kağıt – Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü Printpack ile fuar kapsamında katılımcılar, hedef kitleleri ile bir araya geldi. Ayrıca Avrasya Ambalaj Fuarı, diğer bir özel bölüm olan Drinktech Eurasia, İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü ile içecek ve sıvı gıda, dolum, içecek, paketleme, sterilizasyon ve içecek makine ve ekipman üreticisi katılımcılarını, sektörün hedef ziyaretçileri ile buluşturdu. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen Food-Tech Eurasia, Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı kapsamında ise; Sweettech, Çikolata, Şekerleme, Bisküvi, Kuruyemiş ve Pastacılık Teknolojileri Makine ve Ekipmanları Özel Bölümü, Dairytech Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Özel Bölümü, Cold Chain Soğuk Zincir, Depolama Sistemleri, Soğutma, Havalandırma ve Lojistik Özel Bölümü katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öte yandan 2017 yılında ilk defa ziyaretçilerini ağırlayan Food Safety Gıda Güvenliği, Hijyen ve Kalite Kontrol Teknolojileri Özel Bölümü ise meraklılarını ağırladı.Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ve tanıtım ağını genişletmeye devam eden Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 2018 yılında da önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 31 Ekim – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece, İstanbul’da gerçekleşecek olan fuar yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olarak hizmet vermeye devam edecek.