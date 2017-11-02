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ICA, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu Transist 2017’de tanıttı

02 Kasım 2017, 18:39

ICA; Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun güzergahı, işletme dönemi ve kullanıcılara sağladığı faydalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

IC İçtaş İnşaat - Astaldi konsorsiyumu ICA; İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, “Toplu Ulaşımda İnovasyon, Entegrasyon, Bilgi Sistemleri ve İş Zekası” teması ile 10. kez düzenlenen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda, yapımının ardından işletmesini de üstlendiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi. 2–4 Kasım 2017 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu, ICEC ve İstanbul Kongre Merkezi, ICC’de düzenlenen fuar; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşması ile açıldı.



“Güvenli ve konforlu bir yolculuk için 7/24 çalışıyoruz”

Ulaşım alanındaki yeni teknolojilerin ve stratejilerin aktarılması için yerel yönetimler ve sektör temsilcileri ile katılımcılar arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlamayı hedefleyen fuarda, ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe şu açıklamayı yaptı: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu ile özel otoyol işletmecisi olarak Türkiye’nin ilkleri arasında yer aldık. Yüksek işletme kalitesi ile sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmayı hedefledik. Bunun için de otoyolumuzu; akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve ücret toplama sistemleri ile donattık. Yaklaşık 1.000 kişiden oluşan bilgili, donanımlı ve özenli işletme kadromuz, trafik devriye ve bakım ekiplerimiz ile sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için 7/24 çalışıyoruz. Tüm güzergahımız işletme binamızda bulunan Ana Kontrol Merkezi’nden, dev ekranlar ve kameralar aracılığı ile 7/24 izleniyor. Köprü ve otoyolun; trafik yönetiminden tamir çalışmalarına, temizliğinden kaza anında ilk müdahaleye kadar tüm işletme, bakım ve operasyon faaliyetleri yıl boyunca ekiplerimiz tarafından yürütülüyor.”



İş ve alışveriş merkezleri ile sosyal yaşam alanları birbirine yakınlaştı

Gökçe, fuarda köprü ve otoyolun güzergahı hakkında da bilgi verdi: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Atatürk Havalimanı ile Asya yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, iş ve alışveriş merkezlerini, sosyal yaşam alanlarını birbirine yakınlaştıran bir güzergah. Özellikle Temmuz’da açılan Paşaköy-Mecidiye kesiminin ardından bu yakınlaşma daha da hissedilir oldu. Kuzey Çevre Otoyolu ayrıca 3. Havalimanının açılması ile birlikte İstanbul’un üç havalimanını birbirine bağlayacak.”



Bi’ Mola Dinlenme Tesislerinde elektrikli araçlara ücretsiz şarj

Kuzey Çevre Otoyolu güzergahı üzerinde, yolcuların seyahatleri esnasında dinlenebilecekleri ve kaliteli hizmet alabilecekleri Bİ’ MOLA dinlenme ve akaryakıt tesisleri bulunuyor. Lider markalar ile işbirliği yapılan tesislerde ayrıca elektrikli araçlara ücretsiz şarj hizmeti sunuluyor. ICA’nın elektrikli araç kullanımı ve çevreci yaklaşımı desteklemek amacı ile başlattığı hizmetten tüm elektrikli araç sahipleri yararlanabiliyor.



