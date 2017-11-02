Anasayfa » Piyasa

Jost Group 500 IVECO Stralis NP çekici için anlaşma imzaladı

02 Kasım 2017, 18:26

Avrupa’nın en büyük taşımacılık ve lojistik şirketlerinden biri, IVECO’nun doğal gazla çalışan ağır çekicileri için yaptığı büyük anlaşmayla dizele karşı Sıvılaştırılmış Doğal Gaza (LNG) olan güvenini gösteriyor

IVECO, tüm Avrupa’daki taşımacılık ve lojistik uzmanı Jost Group’un kullanıma alacağı 500 yeni Stralis NP ile bugüne kadarki en büyük anlaşmasını garantiledi. Şimdiye kadar üretilen en dayanıklı uzun mesafe ağır çekici olan Stralis NP, piyasada şu anda kullanılabilen yakıtlar arasında dizelin en büyük “alternatif” rakibi kabul edilen LNG ile çalışıyor.



LNG ile çalışan Stralis NP çekici, mükemmel bir güç-ağırlık oranı, güç yoğunluğu ve sessiz çalışma sağlamakta. İlk 150 araç 2018 yılı içinde hizmete alınacak, tüm filo ise 2020 yılına kadar tamamlanacak.



Belçikalı şirketin bir dizi satın almayla istikrarlı bir şekilde büyüyen; 1400 çekici ve 3000 römorktan oluşan filosundaki 4 ilâ 5 yaşında, dizelle çalışan araçların yerini Stralis NP alacak. Şirket hâlihazırda ikisi sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 132 adet Stralis’e sahip.



Jost Group’un sahibi Roland Jost, anlaşma hakkında şunları söyledi: “Bu, daha sürdürülebilir bir taşımacılık talep eden müşterilerimizin istediği şekilde dizele olan bağımlılığımızı çevreye duyarlı lojistiğe doğru yönlendiren stratejik harekete başladığımız şirketimiz için anahtar bir dönüm noktasıdır. Stralis Euro 5 EEV dizel araçlarla olan mükemmel deneyimimiz sonucunda, IVECO ile Belçika’da oldukça güçlü bir servis ağı tarafından desteklenen sağlam bir ilişki kurduk.



“Bu da en iyi çözüm olan IVECO Stralis NP’yi seçerek sürdürülebilirlik yolundaki bir sonraki adımı atma kararımızda kilit bir rol oynadı. Bu yeni teknolojiye ilk sahip olanlar arasında olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki üç yılda hedefimiz, filomuzun %35’inin LNG ile çalışan araçlardan oluşması. Şirketler grubumuz, Belçika’daki büyük merkezlerimizde üç adete kadar dolum istasyonu açma planları içeren, kendi LNG yakıt dolum altyapımıza yatırım yapma kararıyla bunu destekliyor.”



IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte ise: “Gaz, ticari araç piyasasında dizelin yerini alacak en geniş seçenekleri sunuyor. Gaz artık geleceğin değil, bugünün yakıtı. Bu, Avrupa’nın en büyük filolarından birinin filo yenileme programında öncülük etmesi için LNG ile çalışan Stralis NP’yi seçme kararıyla göz önüne serilmiş oldu. Jost Group, açık sürdürülebilirlik hedeflerine sahip ve doğal gazla çalışan araçlar konusundaki gelişmiş deneyimimizin işletmelerine sağlayacağı faydaları görüyor. Filolarındaki payımızı artırma ve Stralis NP ile LNG’yi işletmelerine tanıtma konusunda büyük memnuniyet duyuyoruz.”



Alman Taşımacılık ve Dijital Altyapı Bakanlığı’nın (BMVI) LNG’yi kısa vadede ve önümüzdeki 10 ilâ 15 yıl boyunca en iyi uygulanabilir çözüm olarak göstermesiyle Avrupa genelinde LNG talebi hızla artıyor. Doğal gazla çalışan Stralis NP’nin CO2 salınımları dizel eşdeğerine kıyasla %10 daha düşük. Göreve ve gaz bileşimine bağlı olarak bu oran biyometanın kullanılmasıyla %95 düzeyine kadar arttırılabilir. IVECO’nun doğal gaz teknolojisiyle partikül düzeyi yok denecek kadar düşüktür, NOx düzeyi ise uzun mesafe görevlerinde dizelle kıyaslandığında %50 daha azdır. Motor gürültü seviyeleri ise %50 oranında düşük; çok daha sessizdir, bu da şehir bölgelerindeki teslimatların yapılmasında yardımcı olur.



1991 yılında IVECO, dünyadaki taşımacılık sektöründe doğal gazın potansiyelini fark eden ilk üretici olmuştur. Şirket bunu öngörerek doğal gazla çalışan kamyonlar, tırlar ve otobüslerden oluşan tam bir filo geliştirmiştir. Bugüne kadar 22.000 adetten daha fazla IVECO marka doğal gazla çalışan araç satılmıştır.



Jost Group, Avrupa ve Kuzey Afrika’da 10 ülkede ofisleri bulunan ve 2800’den fazla çalışana sahip bir aile şirketidir. Kuru navlun ve sıcaklık kontrollü kargolar dahil tam, kısmi ve büyük hacimli yüklerin yanı sıra konteynerler, tehlikeli madde ve atıkları da taşır.

Jost Group aynı zamanda, toplamda 300.000 m² olan bağlantılı depolarıyla intermodalitede, hava ve deniz navlun taşımacılığı ve depo lojistiğinde uluslararası anahtar bir ortaktır.



