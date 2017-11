Test sürecini tamamlayan Peugeot Total “Dream Team” 2018 Dakar Rallisi hazırlıklarını tamamladı

Anasayfa » Otomobil

02 Kasım 2017, 14:26

Ocak ayında gerçekleştirilen bu yılki Dakar Rallisi’ni ilk üç sırada tamamlayan Team Peugeot Total, Fas’taki yedinci ve son test oturumunu tamamladı. Ekip 6-20 Ocak 2018 tarihlerinde Güney Amerika’da gerçekleştirilecek olan zorlu mücadele için hazır.



Peugeot “Dream Team” ekibini Peru, Bolivya ve Arjantin ülkelerini kapsayan 10.000 km uzunluğunda zorlu bir mücadele bekliyor. Ekipler heyecan verici manzara ve zorlu hava şartları eşliğinde; kum tepeleri, dağ geçitleri ve çöller olmak üzere birbirinden zorlu 15 etabı geride bırakacaklar. Resmi ralli rotası 22 Kasım 2017 tarihinde organizatör A.S.O tarafından teyit edilecek.Team Peugeot Total ekiplerinde 2018 sezonu için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak performansı en üst düzeye çıkarmak için yarış otomobilinde bazı önemli değişiklikler gerçekleştirildi ve adı Peugeot 3008DKR Maxi olarak değiştirildi. “2017 Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünü kazanan standart Peugeot 3008 SUV ile aynı teknik mimariyi kullanan aracın teknik mimarisinde herhangi bir değişiklik yapılmadı: 3,0 litre hacimli çift turbo motor yine gücünü iki tekerleğe aktarıyor. Sürüş stabilitesini arttırmak için iz genişliğinin her iki tarafta 10 santimetre genişletilmesi en belirgin değişiklik olarak öne çıkıyor. Bunun dışında süspansiyon sisteminde yol performansını arttırmak üzere bir dizi detay iyileştirme yapıldı. Peugeot Sport mühendis ve mekanikerleri sürücülere zorlu görev için mümkün olan en güvenilir otomobili sağlamak için çok çalıştı.Dört ekibin her biri de, yeni Peugeot 3008DKR Maxi'yi Fas, Portekiz ve Fransa organizasyonlarında 18.000 kilometrenin üzerinde kapsamlı olarak test ettiler. Regülasyonlarda yapılan değişiklikler Team Peugeot Total'in araçta küçük bazı değişiklikler yapmasını gerektirdi. Peugeot’ya daha fazla ağırlık eklenirken, rakipler çok daha fazla kilo eklemesi yaparak başka alanlarda daha fazla mağduriyet yaşadılar. Ancak her Dakar yarışında olduğu gibi, en büyük zorluk yarışın kendisi.Peugeot ekipleri motosiklet ve otomobil olmak üzere 19 Dakar zaferinin yanı sıra 148 etap zaferiyle tüm zamanların en başarılı Dakar katılımcısı olarak öne çıkıyor. Her ne kadar ilki 30 yıl önce 1987’de Peugeot 205T16 Grand Raid ile olmak üzere toplam altı zafer ile son derece başarılı bir geçmişe sahip olsa da, Peugeot etkinliğin 40. yıldönümünü ve Dakar'ın Güney Amerika’daki 10. yıldönümü olan 2018 Dakar öncesinde mütevazı davranarak umutlarını koruyor.“3008DKR Maxi üzerinde yapmış olduğumuz değişiklikler etkisini gösterdi, ancak Dakar farklı arazi tipleri ve aşılması gereken zorluklarıyla bir soru işareti olmaya devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rallye du Maroc rakiplerimizin son derece güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı. Peugeot Sport mühendisleri yıl boyunca çok çalıştı ve mümkün olan en iyi ve en dayanıklı otomobili hazırladı. Team Peugeot Total’in sağlamış olduğu ekip ruhunun altını çizmek isterim. ‘Drem Team’ olarak adlandırdığımız ekiplerimiz bizlere mükemmel performans ve deneyimin birleşimi sunan Dakar'a hazır. Peugeot için son Dakar olacağından yüksek bir derece ile bitirmek istiyoruz. Ama her zaman söylediğim gibi hiçbir şeyi önceden bilemezsin. Kazandıktan sonra yapması en zor şey, bunu tekrar etmektir.”“Geçen yıl Dakar'ı tekrar kazanmak harika bir duyguydu. Kendimi çok özgür hissettim. Sebastien ile oldukça yoğun ama saygı çerçevesinde bir rekabet ortamı yaşadım. Bu mücadele kariyerimin en güzel anılarından biri oldu. Sorun şu ki, ne kadar çok kazanırsanız, o kadar çok şey yapmaya devam etmek istersiniz! Bu yıl biraz daha özel olacak. Yarışın 40. yıldönümü ve ben 29. kez bu önemli yarışa katılıyorum. Sonuncusu olup olmayacağını kim bilebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bana göre Dakar’daki başarı sadece bir denge sorunu. Adeta tüm yıl süren bir ayin gibi. Pillerinizi şarj edersiniz, kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlarsanız, Eylül ayında gerginlik başlar ve Aralık ayında sadece kusursuz geçmesi için etaba çıkma heyecanı başlar, sona geldiğinizde ise rahatlama başlar. Böyle inanılmaz bir otomobille, bu denli güzel bir manzara eşliğinde tam hızla yol almak benim için gerçekten özel bir şey. Peugeot 3008DKR Maxi, şimdiye kadar kullandığım en iyi otomobil. Team Peugeot Total olarak her birimizin hedefi Peugeot’ya tekrar zaferi tattırmak ve yarışı iyi bir dereceyle bitirmek.”“Aslında bu yarışa uyum sağlama hızımdan memnunum, ancak biraz daha istikrarlı yarışmam ve yarışı zafere götürmem gerekiyor. Hızlı ve iyi bir ekip olduğumuzun farkındayız ve yıl boyunca Dakar’da, İpek Yolu Rallisi’nde ve ayrıca Rallye du Maroc’da bunu kanıtladık. Bununla birlikte sadece altı ralli tamamladık, dolayısıyla diğerlerine kıyasla her zaman daha az deneyime sahip olacağız. 3008DKR zaten çok iyi bir otomobildi, ancak bizler her zaman daha fazla performans istedik. Peugeot Sport mühendisleri yeni Peugeot 3008DKR Maxi'yi geliştirirken sınırları zorlamışlar. Son derece güvenilir bir otomobil. Her yere gidebilen ve yol üzerindeki her şeyi sönümleyebilen iyi bir otomobil. Sürmek çok güzel ve güven veriyor. Sadece otomobil gelişmedi. Daniel ve ben de kendimizi geliştirdik. Her yönden daha iyiyiz. Dakar doğası gereği öngörülemeyen bir şeydir. Bu yüzden bizi zafere götürebilecek her türlü avantajı değerlendiriyoruz.”“Son 17 yılda olduğu gibi yine bu yıl da Dakar’a bol antrenmanla hazırlandık. Şu ana kadar çok mutluyum. Fas'ta tamamladığım testler otomobille ilgili hislerimi doğruluyor. Otomobilde altı ile sekiz saat arasında vakit geçirdiğinizde, ister formda olun, ister olmayın, çok şey değişiyor. İyi bir Dakar ve iyi bir İpek Yolu Rallisi sonrasında gerek ben, gerekse de ekip arkadaşım David olsun beklentilerimiz yüksek. Geçtiğimiz yıldan bu yıla kaydetmiş olduğumuz gelişme memnuniyet verici. Amacım 2018 Dakar Rallisi’nde bu öğrenme eğrisini sürdürmek. Bu yıl Dakar’ı 3. olarak tamamladık. Dolayısıyla daha iyi olmanın iki kademesi bulunuyor. Performansımızı geliştirmek istiyoruz. Dakar’ın Peru’daki start sonrasında karmaşık navigasyon yapısıyla tüm ekipleri zorlayacağını düşünüyoruz. Rotanın karmaşıklığı ve özellikle rakiplerimizin gücü nedeniyle zor bir yarış olacak gibi görünüyor. Ancak yeni 3008DKR Maxi'ye gerçekten aşık olduğumu söylemeliyim. 2014 yılından bu yana Fas'a Peugeot ile geliyoruz ve Maxi kesinlikle şimdiye kadar sahip olduğumuz en hızlı otomobil. Özellikle aracın stabilitesini ve dengesini çok seviyorum. Güç ve güvenilirliği bir arada sunuyor. Gerçekten çok etkilendim. İpek Yolu Rallisi’ndeki aracımız çok iyiydi, ancak bu araç bir adım daha ilerisi. Mühendislerimizin sağlamış olduğu gelişmeler durmaksınız devam ediyor. Tekrar parkura çıkmak için sabırsızlanıyorum.”“Şu an kendimi güvende ve emin hissediyorum. Tüm testler, özellikle de Rallye du Maroc iyi geçti. Kazanmamamıza rağmen bu yarış bizim için çok olumlu geçti. Çünkü Dakar esnasında bizi olumsuz etkileyebilecek sorunları tespit ettik. Tutarlı ve istikrarlı bir yarış çıkartmak Dakar’da çok önemli. Fas'ta doğru ritmi bulduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim için iyi bir hazırlıktı. Dakar ile ilgili beklentilerimiz ve yapmış olduğumuz hazırlıklar her zamanki gibi aynı. Eylül ayından bu yana, mümkün olan en iyi fiziki koşullara ulaşmak için yüzde 100 odaklanmış durumdayız. Geçtiğimiz yıllarda Dakar’ı kazanacak hıza sahip olduğumuzu gösterdik. Bu sefer tek ihtiyacımız olan biraz daha şans. Yeni Peugeot 3008DKR Maxi'nin potansiyeli, hızı ve güvenilirliği konusunda kesinlikle ikna oldum. Ocak ayındaki Dakar’ın arkasından yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonrasında aracın gelişimi gerçekten de çok iyi. Team Peugeot Total'in mühendisleri gerçekten de çok iyi bir iş çıkardılar. Ekibin ve pilotların geçen yıla oranla çok daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Her şeyimizle hazırız. Peru’da start almak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Kurallar değişti ve bu yıl dört tekerlekten çekişli araçlara bazı avantajlar sunuyor. Açıkçası bu durum bizim hayatımızı kolaylaştırmıyor. Ancak ekibimiz çok güçlü, buna yürekten inanıyorum.”