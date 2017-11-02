Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ‘‘üretici standardında onarım’’

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02 Kasım 2017, 14:06

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, yetkili servislerine 6 ay süren bir eğitim başlattı

Bu yıl kuruluşunun 50. Yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en doğru hizmetleri sunmaya ve sunduğu servis ve hizmetleri genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda yetkili servislerine 6 aylık bir eğitim veren Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, eğitimi başarıyla tamamlayan yetkili servisleri “Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında hasar Onarım Merkezi” 1 Kasım günü gerçekleşen ödül töreninde ilk sertifikalarını verdi. Mercedes-Benz Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Pazarlama Grup Müdürü Orhan Çavuş, Koluman Ankara Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Adnan Cevher ve Mengerler Ankara Genel Müdürü Ünal Keskin, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Yaşar Elidolu ve Kaporta Boya Servis Müdürü Sevinç Deniz’in katılımı ile gerçekleşen törenlerde, Koluman Ankara ve Mengerler Ankara Bayileri “Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” sertifikasını almaya hak kazandı.Müşterilerin araçlarının hasarlanması durumunda ilk günkü gibi güvenle ve konforla yola devam edebilmesi amacıyla bir çalışma başlatan Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, yetkili servislerine 6 ay süren bir eğitim vererek, servislerinin üretici standardlarında kaporta onarımını mümkün kılıyor.Eğitim kapsamında, ekipman kontrolleri ile servislerin yerinde eğitimi sağlanırken, yetkili servislerindeki kaporta teknisyenleri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Fabrikası ve Pazarlama Merkezi eğitim bölümlerinde Mercedes-Benz Kaporta Teknisyeni eğitiminden geçiyorlar. Bu eğitim kapsamında yetkili servis teknisyenleri hem boya hem de kaporta kapsamında teorik ve pratik olarak 2 haftalık eğitim görüyor ve bu eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanıyorlar.Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 aylık bir çalışma sonucunda kaporta ve boya onarım süreçlerinin hızlanması, kalitesinin daha da artması ve ekipman optimizasyonu alanlarında çalışmalar yürütülüyor ve süreçleri başarı ile tamamlayan yetkili servisler “Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” ünvanını almaya hak kazanıyor. Sertifikalı servisler tarafından onarılan araçlara da “Üretici Standardında Onarım Sertifikası” veriliyor. Bu sertifika, araçların fabrika standardında, orijinal parçalar ile Mercedes-Benz Türk “Sertifikalı Kaporta ve Boya Teknisyenleri” tarafından onarıldığını ve fabrika çıkışında olduğu gibi tüm güvenlik performans ve konfor özelliklerine sahip olduğunu temin ediyor. Bununla birlikte müşterilerin araçlarındaki hasar onarımları Mercedes-Benz Türk’ün 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi altında oluyor.Pilot çalışmasını Birollar Otomotiv İstanbul yetkili servisinde başlatan ve devamında Koluman ve Mengerler Ankara’da çalışmasını tamamlayan Mercedes-Benz Türk, müşterilerine daha kaliteli ve güvenli bir hizmet sağlamak amacıyla tüm Türkiye genelinde bayilerinin sertifikasyon sürecini en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyor.