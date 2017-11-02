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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Irak'a low-bed ihracı sürüyor

Irak'a low-bed ihracı sürüyor

Tarih 02 Kasım 2017, 12:10

Yurtdışı teslimatlarını hız kesmeden sürdüren Yalçın Dorse, Irak'a 3 adet 4 akslı low-bed daha yolladı.




Bu son parti araçlarla Yalçın Dorse bu yıl Irak'a ihraç ettiği araç sayısını 16'ya yükseltti.


 

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