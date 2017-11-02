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Kordsa, Textile 4.0 Konferansı’nda dijital dönüşümü anlattı
02 Kasım 2017, 12:01
Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri lideri Kordsa, Amsterdam’da WTIN tarafından düzenlenen Textile 4.0 Konferansı’na katıldı.
Konferansta konuşmacı ve panelist olarak yer alan Global IT ve Kurumsal Planlama Direktörü Tekin Gülşen, katılımcılara Kordsa’dan ve Kordsa’daki Sanayi 4.0 dijital dönüşümünden bahsetti.
Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını paylaşmak üzere 25-26 Ekim’de Amsterdam’da gerçekleşen Textile 4.0 Konferansı’na katıldı.
WTIN (World Textile Information Network) tarafından, tekstil sektöründeki yeni uygulamaların paylaşılması ve Sanayi 4.0’ın etkilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen konferansa 31 ülkeden 150 delege katıldı.
İki gün boyunca konusunda uzman birçok konuşmacı, sektördeki ilham verici uygulamalar, fırsatlar ve akıllı teknolojiler konusunda bilgi verdi. İlk gün konuşma yapan ve bunun yanı sıra tekstilde dijitalleşme konulu bir panele katılan Kordsa, Global IT ve Kurumsal Planlama Direktörü Tekin Gülşen, katılımcılara Kordsa’nın 44 yıllık tecrübesiyle “hayatı güçlendirme” misyonundan bahsetti, açık inovasyon ve sürdürülebilirlik vizyonuyla geliştirdiği teknolojiler ve dijital dönüşüm uygulamaları hakkında bilgi verdi.
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