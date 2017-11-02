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Kartingde son tango Tuzla'da

Kartingde son tango Tuzla'da

Tarih 02 Kasım 2017, 11:56

2017 Türkiye Karting Şampiyonası 4.ayak yarışları, 04-05 Kasım tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından İstanbul Tuzla'da düzenlenecek...

Tuzla Belediyesi katkılarıyla Şelale Park içerisinde oluşturulan Tuzla Karting Park'ta gerçekleştirilecek yarış her iki gün de ücretsiz olarak izlenebilecek...

04 Kasım Cumartesi günü antrenman turları sonrasında saat 13:00'da sıralama tuları ile başlayacak olan organizasyon 14:25'ten itibaren 4 kategoride koşulacak 1. yarışlar ile devam edecek.

05 Kasım Pazar sabahı ise saat 11.25'te ikinci yarışlar ve 13.55'te üçüncü yarışlar ile devam edecek olan organizasyon, aynı gün saat 16.15'te yarış pistinde düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.

7-12 yaş arası sporcuların katılımına açık Formula Mini, 13-16 yaş arası Formula Junior, 15 yaş üzeri Formula Senior ve 32 yaş üzeri Formula Master olmak üzere 4 ayrı kategoride koşulacak olan yarışların, kategorilerinde şampiyon isimlerin belirlenecek olması nedeniyle büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

 

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