Anasayfa » Otomobil

Cam Filmine ‘Ağır Kusur’ Düzenlemesi

01 Kasım 2017, 18:11

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini uyarıyor.