ZF, IAA'da kendini tek şirket olarak tanıttı

01 Kasım 2017, 16:35

Frankfurt a. M./Friedrichshafen. 2015 yılı Mayıs ayında TRW Automotive'in satın alınmasından yaklaşık iki buçuk yıl sonra ve planlanandan çok daha kısa bir süre içerisinde ZF Friedrichshafen AG, ABD şirketinin entegrasyonunu büyük ölçüde tamamladı.

ABD menşeli TRW Automotive'i satın aldıktan yaklaşık iki buçuk yıl sonra ZF, artık kendisini tek bir şirket olarak sunuyor. "İlk başta entegrasyonu üç ile beş yılda tamamlamayı planlamıştık, o nedenle beklenenden daha iyi performans sergilediğimiz için mutluyuz", diye belirten ZF CEO'su Dr. Stefan Sommer, "Entegrasyon sürecinde kararlı bir şekilde çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu kararlılık, bu yolculukta bize katılmaya hazır olan çalışanlarımızla birlikte başarıda önemli bir etmen oldu," diyerek sözlerini sürdürdü.TRW'nin satın alımının ZF'yi dijitalleşme ve otonom sürüş geleceğine hazırlayan önemli bir hamle olduğunu vurgulayan Sommer "TRW'nin yolcu güvenliği ve elektronik ile direksiyon ve fren teknolojisindeki tecrübesi, mevcut portföyümüzü son derece iyi tamamlamakta ve portföyün daha da geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Satın alma, sürekli büyüyen bir işbirliği ağı olan “Vision Zero Eko-Sistemi” için önemli bir yapı taşı oldu. Müşterilerin, bir sistem tedarikçisi olarak uzmanlığımızdan faydalanmalarını sağlamaktadır," diye ilave etti."Her İkisinin En İyisi" yaklaşımına uygun şekilde ZF, iki şirket arasındaki sinerjileri tespit ederek rekabetçi tek bir organizasyon oluşturmayı hedeflemiştir. ZF Aftermarket, Ocak 2017 tarihinden bu yana tek bir şirket olarak başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. ZF aynı zamanda kârını önemli ölçüde artırmış ve satın alma borcunu planlanandan daha önce ödeyebilecek konumdadır. Şirket, bu yılki satışların 36 milyar EURO'yu geçeceğini tahmin etmektedir.Neredeyse tamamlanmış olan entegrasyonun görsel anlatımı olarak ZF, IAA'da yeni bir kurumsal tasarımla vitrine çıktı. Önümüzdeki dönemde tüm iş birimleri, tutarlı bir şekilde ZF adı altında boy gösterecektir.“Vision Zero” yani sıfır kaza ve sıfır emisyonun olduğu bir gelecek vizyonunu gerçekleştirebilmek için ZF, aktarma organları, şasi ve güvenlik teknolojisi alanlarındaki yenilikçi teknoloji portföyünü genişletmeye devam etmektedir. Kurum içi gelişim çalışmalarının yanı sıra şirket ayrıca, giderek büyüyen bir uzmanlık ağı olan “Vision Zero Eko Sistemini” de tesis etmiştir. 8. Salondaki F20 standında Yeni Mobilite Dünyası parkurlarında “Vision Zero Aracı”nı sergilemenin yanında ZF aynı zamanda akıllı mekanik sistemlerinin günümüzde “Vision Zero”ya nasıl katkı sağladığını da göstermektedir. Geleneksel araç platformlarının elektriğe dönüştürülmesini sağlayan mSTARS arka aks sistemi ve sürücünün dikkatinin dağıldığını veya aracın ters yönde olduğunu fark edebilen gelişmiş sürüş destek sistemleri bu akıllı mekanik sistemlerine iyi birer örnektir.