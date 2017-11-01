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Brisa, 2017 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

01 Kasım 2017, 15:25

Brisa, ilk 9 ayda bir önceki yıla kıyasla net satış gelirlerinde %27, net kâr seviyesinde %43 artış kaydetti. Şirketin ihracatı %10 arttı.



Temmuz-Eylül döneminde bir önceki sene aynı döneme kıyasla net kârını 8 kat, net satışlarını %83 artıran ve yaklaşık 2 kat FAVÖK büyümesi kaydeden Brisa, ilk 9 ayda ise net satışlarını %27 artışla 1.621 milyon TL’ye çıkarttı. Şirketin net kârı %43 artış ile 76 milyon TL’ye, FAVÖK büyüklüğü ise %37’lik artış ile 240 milyon TL’ye ulaştı. Eylül ayında bu zamana kadar en yüksek ihracat sevkiyatını yapan şirket, ilk 9 aylık dönemde 135 milyon Amerikan Doları ihracat gerçekleştirdi.



Brisa, 2017 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-Eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla, Şirketin net satış gelirleri %27 oranında artış ile 1.621 milyon TL’ye ve net kârı %43 oranında artış ile 75,7 milyon TL’ye yükseldi. Ciroda kaydedilen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etti ve geçen sene aynı döneme göre sağlanan %37’lik artış ile FAVÖK 240 milyon TL tutarında büyüklüğe ulaştı. Brisa toplam yurtdışı net satışları ise %36 artış ile 483,8 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt ihracatı 135 milyon Amerikan Doları seviyesine ulaştı.



Brisa’nın yakaladığı istikrarlı büyüme trendinde, katma değerli ürün ve hizmet inovasyonları geliştirme yetkinliğinin etkili olduğunu belirten Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar, “Yenilikçi ürün geliştirmeye odaklanan İzmit’teki Ar-Ge Merkezimiz ve Aksaray’da yüksek bir teknoloji üzerinde yükselen ikinci fabrikamız ile birlikte Brisa’yı bu topraklarda büyütüyoruz. Mühendislik gücümüzü derinleştiriyoruz. Son 3 yılda yaklaşık 50 milyon TL ile hayata geçirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımıza, bu sene 22 milyon TL yatırım yapıyoruz. Başarılı öngörülerimiz ve stratejimiz ile yatırımlarımızı istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yılın ilk 9 ayında ve özellikle Temmuz-Eylül döneminde yüksek bir performans gösterdik. Geçen yılın aynı dönemine göre emtia fiyatlarında yaşanan kayda değer artışı, etkin fiyatlama, katma değeri yüksek ürünlerin satışında büyüme yakalama ve ihracat hacminin artması stratejileriyle telafi ettik. İlk 9 ayda, yurtiçi yenileme pazarında %5 büyüme kaydederken, kış lastikleri segmentinde pazarın üzerinde büyüdük. %94 olan yerli üretimimizi güçlendirmeye devam ettik. Uluslararası standartlarda güçlü üretimimizle ekonomi segmentinde iddiasını ortaya koyan Dayton markamızın yerli üretimine başladık. Bu gelişmelerle toplam yenileme pazarında Türkiye’nin yenilik lideri olarak sağladığımız ürün, hizmetler ve iş modelleriyle liderliğimizi koruduk. Farklılaşmak için müşterimizi dinliyoruz, onlarla bir arada sahada oluyoruz. Bu birliktelikle kış döneminde de yenilikçi hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Online satış platformumuz Lastik.com.tr, lastiklerin kullanılmadıklarında sigortalı olarak saklanmasında öncü bir hizmet olan Lastik Oteli, araç ve lastiklerin tüm kış bakımlarının yanı sıra lastik değişimlerinde hızlı ve kaliteli hizmetiyle farklılaşan Otopratik ile müşterilerimizin yolculuklarına değer katıyoruz” dedi.



Yılın ilk 9 ayında, küresel ve ulusal lastik pazarındaki gelişmeleri de değerlendiren Alemdar; “Dünya lastik pazarı bu yıl oldukça hareketli, sektör 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde büyümeyi sürdürdü. Çin, Brezilya ve Rusya’da yaşanan durgunluğun ardından bu pazarların canlandığını gözlemliyoruz. %40’lara varan daralmaların yaşandığı Mısır ve İran gibi pazarlarda da toparlanmalar yaşanıyor. Doygunluğa ulaştığını gözlemlediğimiz Avrupa pazarında ise Batı Avrupa hariç diğer ülkelerde düşük oranlarda da olsa daha çok ticari araç lastiklerinden kaynaklanan olumlu bir hareketlilik yaşanıyor. Dolayısıyla Lassa markamızın bu pazarda elde ettiği performans çok daha büyük bir önem kazanıyor. Faaliyet gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda Lassa markamızla, yeni bir ihracat sevkiyatı rekoruna imza atarak ülke ekonomimizin itici güçlerinden biri olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Lassa ile, özellikle orta Avrupa ülkeleri ve Avrupa dışı ülkelerde pazar büyümelerinin üstünde bir performans göstererek pazar payı kazandık” şeklinde konuştu.



Brisa bugün; Lassa, Bridgestone, Bandag, Dayton ve Kinesis ürünlerinin yanı sıra OtoPratik, ProPratik Lastiğim, lastik.com.tr, Probox, Bridgestone Box, Profleet, Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi satış kanalları ve hizmetleriyle de hem bireysel hem kurumsal müşterilerinin yolculukları boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.







