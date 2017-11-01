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Brisa’nın hayata geçirdiği Aksaray Fabrikası 2018’de üretime başlayacak
01 Kasım 2017, 14:44
Brisa, İzmit’ten sonraki ikinci üretim tesisini 300 milyon Dolar yatırımla Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruyor.
Brisa ve Bridgestone’un teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge gücünün ürünü olan ikinci fabrikanın 2018 yılında üretime geçmesi planlanıyor. Son hazırlıkların yapıldığı fabrika, Brisa’nın iş ortakları için tesis gezisi ve bayi konseyine ev sahipliği yaptı.
Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci bir fabrika inşa ediyor. Yüksek teknoloji ile katma değerli, yerli üretim için kurulan fabrika, Brisa’nın iş ortaklarına ev sahipliği yaptı. 32 iş ortağı, fabrika gezisi ve bayi konseyi için bir araya geldi.
Brisa’nın iş ortaklarına, Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir, Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel ve Brisa Satış Direktörü Taylan Avcıoğlu eşlik etti. Kurulumu devam eden fabrikanın üretim holünü ziyaret eden iş ortakları, Brisa’nın yeni dönem stratejisinde ve gelişiminde önemli bir rol üstlenecek olan ikinci üretim üssünü yakından tanıma şansı elde ettiler.
Brisa, 2013 yılında kurulum çalışmalarına başlanan Aksaray fabrikasına toplamda 300 milyon ABD doları yatırım yapıyor. Brisa, yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan İzmit’teki üretim tesislerine ek olarak, Aksaray fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin yılda 4,2 milyon adet olmasını planlıyor.
Verimlilik, çevrecilik ve kalite
Toplamda 952.903 m2’lik bir alanda kurulan ikinci fabrika, Bridgestone ve Brisa’nın Ar-Ge ve inovasyon alanındaki deneyimi üzerinde yükseliyor. Bridgestone’un küresel arenadaki know-how’ı ve teknolojilerinden yararlanan Brisa, yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi bir fabrika inşa ediyor. Fabrika aynı zamanda Brisa’nın sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel olarak verimli ve çevreci bir yapıya sahip.
Brisa’nın Aksaray fabrikası, faaliyete geçişiyle birlikte son teknoloji ürünü lastiklerin üretildiği bir üsse dönüşecek. Binek ve hafif ticari araç lastikleri üretimi gerçekleştirilecek olan fabrikada, 2018 senesinde üretilen ürünlerin %70’i çevre dostu olacak.
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