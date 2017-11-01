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Goodyear’la hem karlı yolların hem de hediyelerin keyfini çıkartın

01 Kasım 2017, 14:39

Goodyear, üstün kaliteli kış lastiklerine yönelik gerçekleştirdiği kampanya ile tüketicilere birbirinden güzel fırsatlar sunuyor.





1 Kasım 2017 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında 4 adet 17 inç ve üzeri Goodyear marka kış lastiği alanlar, goodyearclub.com.tr’de geçerli 100 TL, 16 inç Goodyear marka kış lastiği alanlar 50 TL değerinde hediye çeki kazanıyorlar. Goodyear’dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, aktivasyon zarflarında bulunan kodu goodyearclub.com.tr’ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, süpermarketten teknolojik ürünlere kadar 50’nin üzerinde hediyeden istediklerini seçebiliyorlar.



Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu; “Goodyear olarak, güvenli sürüş için sadece karlı havalarda değil, hava sıcaklığının +7 °C’nin altına düştüğü bölgelerde kış lastikleri kullanılmasını öneriyoruz. Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuş, daha kısa fren mesafesi sunar. Bu da tüketiciler için çok daha güvenli sürüş performansı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz UG Performance SUV ile birlikte UltraGrip kış ailemiz çok farklı tiplerdeki araçları kapsıyor. Goodyear’ın UltraGrip serisinde yer alan tüm kış lastiklerimizle sürücülerimize, hava koşulları ne kadar zorlayıcı olursa olsun, güvenli sürüş ve kısa fren performansıyla birlikte ıslak, buzlu ve karlı zeminlerde mükemmel yol tutuşu vaad ediyoruz” diye konuştu.



Zorlu kış koşullarında daha kısa fren mesafesi için: UG Performance SUV

Goodyear’ın SUV araçlar için üretmiş olduğu kış lastiği UltraGrip Performance SUV, güvenliğe odaklı ve lastiklerinden beklentisi yüksek olan 4x4/SUV sürücüleri için mükemmel bir tercih olarak öne çıkıyor. Goodyear tarafından geliştirilen ActiveGrip Teknolojisi’ne sahip lastikler, optimal yol teması sayesinde artırılmış yol tutuşu sunuyor. Ayrıca, sahip olduğu 3D BIS Teknolojisi sayesinde karlı, buzlu ve kuru zeminde mükemmel yol tutuşu sağlıyor.



UG Performance SUV’un, bağımsız test kuruluşu TÜV tarafından pazarda bulunan premium markalara kıyasla güçlü performans gösterdiği tespit edilmiştir. Bu test sonuçlarına göre, UG



Performance SUV kış lastikleri:

• Islak zeminde 1,9 metre daha kısa fren mesafesi,

• Kuru zeminde 2,3 metre daha kısa fren mesafesi,

• Buzlu zeminde %4 daha iyi performans ve

• Buzlu zeminde %2 daha iyi fren performansı



Aracınızın yol tutuşu ve sürüş hakimiyetiniz UG Performance ile dorukta

Kış koşullarının tamamında mükemmel yol tutuşu ve yüksek sürüş hakimiyeti sağlamak için lastik sırtında üç boyutlu blok kilit sistemi ile, gelişmiş kılcal kanallara sahip sırt deseni ve çok sayıdaki blok aktivatörü ile öne çıkıyor. UltraGrip Performance, sahip olduğu hidrodinamik kanallar sayesinde, ıslak ve sulu karlı zeminde kızaklamaya karşı artırılmış direnç sunuyor. Lastiğin, eşit basınç dağılımı sunan kare biçimine sahip taban alanı, kullanım ömrü boyunca kuru ve buzlu zeminde daha yüksek bir performans sağlıyor.2



UltraGrip Performance, kış mevsiminde yaşanacak olan hava koşulları ne kadar zorlayıcı olursa olsun, güvenli bir sürüş ve kısa fren performansıyla birlikte ıslak, buzlu ve karlı zeminlerde mükemmel yol tutuşu sağlama hedefiyle geliştirildi. TÜV testlerine göre en kısa fren mesafesi sunan UltraGrip Performance, önde gelen rakiplerinin ortalamasına kıyasla karlı zeminde %3 oranında daha kısa bir fren mesafesi sunuyor.3



UltraGrip 9 ile kış güvenliği standartları yükseliyor

Goodyear mühendislerinin uzun yıllar üzerinde çalışarak ortaya çıkardığı ve zorlu testlerden geçen UltraGrip 9 (UG9), yalnızca kış mevsiminin getirdiği zorlu koşullar değil, aynı zamanda çamurlu ve aşırı ıslak zeminler de düşünülerek üretildi. Sahip olduğu Yenilikçi “3-Boyutlu Blok Kilit Teknolojisi” sayesinde UltraGrip 9, karlı ve yağmurlu günlerde daha iyi frenleme sağlıyor.



UltraGrip 8 kış lastiği ile yolu daha iyi kavrarsınız

Goodyear, patentini aldığı 3D-BIS (3 Boyutlu Blok Kilit Sistemi) Teknolojisi’ne sahip ilk yönlü kış lastiği olan yeni UltraGrip 8 (UG8) ile güvenli bir sürüş keyfi yaşatıyor. 3 Boyutlu Blok Kilitleme

Teknolojisi , lastiğin yolu daha iyi kavramasını sağlar ve fren mesafesini kısaltır. UG 8’in sahip olduğu kış hamur bileşimi yol tutuşunu artırır ve daha uzun ömür sunar. Yolla daha fazla temas eden lastik yapısı karlı ve kaygan zeminde daha iyi yol tutuşu ve daha iyi fren mesafesi sunar. Yeni nesil V-tipi kanallar suyu daha hızlı boşaltır ve lastik ekonomik ömrü boyunca ilk günküne yakın performans sergiler.







