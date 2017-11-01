Hareket 220 tonluk yatı başarılı bir şekilde taşıdı

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01 Kasım 2017, 14:19

Hareket, Numarine Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nden, Tuzla RMK Tersanesi’ne yat taşıma operasyonunu kısa zamanda tamamladı.

220 ton ağırlığındaki yatı SPMT ve PPU kullanarak taşıyan Hareket, taşıma esnasında güvenlik riski oluşmaması için Gebze bölgesinde bulunan 32 orta gerilim hattını yere indirdi, bir yüksek gerilim hattının da enerjisi kesildi. Firma, gelişmiş ekipmanı ve deneyimli ekibi sayesinde taşıma operasyonunu kısa sürede bitirdi.1957 yılında temelleri atılan, teknolojisi, tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet standartlarıyla proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme faaliyetlerini yürüten Hareket; proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşudur. Üstlendiği işlerin her aşamasını projelendiren Hareket, işin yapılabilirlik analizini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nda gerçekleştirmekte, her aşama için gerekli uzman ekiplerden destek almakta, yol üzerinde bulunan, projeye engel teşkil eden tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve gerekirse by-pass yol yapımı ve düzenlemesi yapmaktadır. İndirme ve montaj işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştiren Hareket, "Ulaştırma Geliştirme Yöntemi" adını verdiği çalışma sistemiyle Türkiye, Türkmenistan, Irak, Suriye, Ürdün, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu yirminin üzerindeki farklı ülkede büyük ölçekli projelere imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi, ağır yük mühendislik çözümleri, projelendirme, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sınırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.