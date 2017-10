“MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT” Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak

Anasayfa » Otomobil

31 Ekim 2017

Mitsubishi Motors, tamamen elektrikle çalışan ve yapay zeka (AI) ile desteklenen MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT crossover SUV aracın dünya prömiyerini 45. Tokyo Otomobil Fuarı’nda yapacak





Mitsubishi Motors, elektrikle çalışan MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT crossover SUV aracını, 27 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 45. Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtacak. MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, Mitsubishi Motors’un yakın gelecekte gideceği yönü de gözler önüne seriyor.MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, sürücü ve araç performansını artıran yapay zeka (AI), üç motorlu 4WD sistemi, çift motorlu aktif yalpalama kontrolü (AYC), yüksek elektrik torku, adaptif tepki özellikleri ve rehberlik fonksiyonuna sahip.Tamamen elektrikle çalışan yüksek performanslı bir crossover SUV olan MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, daha gelişmiş bir sürüş deneyimi için, Mitsubishi Motors teknolojisinin en iyi unsurlarını SUV araçların her türlü yol koşuluna uyum sağlayan esnek yapısı ile bir araya getiriyor. Yeni konsept araç, Mitsubishi Motors’un SUV, elektrikli araç ve 4*4 sistemi konularındaki uzmanlığını Yapay Zeka (AI) ile yeni bir düzeye taşıyor. Böylece her türlü hava ve yol koşulunda sürücünün isteklerine uyum sağlayan, güvenli ve keyifli bir performans sunan bir araç ortaya çıkıyor.MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT, Evolution’un şöhretine sadık kalarak hem sürücü hem de yolcularda merak uyandırıyor. Öne çıkan özellikleri ise şöyle sıralanıyor.MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT’te elektrikli araçları içten yanmalı motorlu araçlardan ayıran sorunsuz ve güçlü bir performans için, yüksek kapasiteli bir batarya sisteminin sağladığı yüksek tork ve yüksek performans sunan elektrikli motorlar kullanılıyor. Üçlü Motor 4WD Sistemi, ön tekerleklere tahrik sağlamak üzere tek bir motordan ve elektronik olarak kontrol edilen tork yönlendirmeli Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC) ünitesi üzerinden iki arka motoru eşleştiren yeni Çift Motorlu AYC*1 sisteminden yararlanıyor. Şehir içinde, otobanda ya da virajlı yollarda, sistem her zaman sürücünün yapmak istediklerini bire bir yansıtan kıvrak ve çevik kullanım sağlıyor.MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT’in beynini, sürücünün yeteneklerini güçlendiren Yapay Zeka (AI) sistemi oluşturuyor. Sensörlör, AI sisteminin gerek yol ve trafik koşullarını, gerekse sürücünün isteklerini anında okumasına imkan veriyor. Sürücünün hareketlerini taşıt performansı ile pürüzsüz şekilde koordine eden sistem, sürücüye her koşulda uyum sağlıyor. Taşıtı kontrol etmenin daha kolay ve daha güvenli hale getirilmesi ile, sürüş deneyimi de yepyeni bir düzeye taşınmış oluyor.Özel bir rehberlik fonksiyonu, AI sisteminin sürücüye bilgi aktarmasına ve sürüş ustalığını sıkıntı yaşamadan geliştirmesine izin veriyor. Sistem, sürücünün sürüş performansına dair genel bir tablo oluşturduktan sonra, sesli diyalog ve gösterge tablosundaki büyük bir ekran yoluyla tavsiyeler sağlayan bir eğitim programı oluşturuyor. Bu sayede her yetenek düzeyinden sürücüler, kısa süre içinde kendi istedikleri şekilde hareket eden bir araç deneyimleyerek sürüş deneyiminin tadını daha yüksek düzeyde çıkarabiliyorlar.Araçta bulunanlar hakkında kapsamlı bilgi toplayan Mitsubishi Motors’un dahili Yapay Zekalı Kişisel Asistanı, sürüşü daha güvenli ve daha az stresli hale getirecek doğru bilgiyi sağlayıp sürücü ile evdeki ailesi arasındaki iletişimi destekleyerek ağa bağlı bir sürücülük deneyimi sunuyor.Yapay Zekalı Kişisel Asistan’ın Dialog Sistemi özelliğinde, yoldaki tüm gürültünün ortasında araçta bulunanların söylediklerini doğru şekilde anlamak ve onlarla kulağa doğal gelen bir dille konuşmak için ses tanıma ve doğal dil işleme de dâhil olmak üzere en son Yapay Zeka teknolojisinden yararlanıyor. Ses izi teknolojisi ve kişi tanıma özelliği, sistemin her bir yolcuyu tanımasına, konuşma ve davranışlarından onlar hakkında bilgi edinmesine, ihtiyaç ve zevklerine en uygun hizmetleri sağlamasına imkan veriyor.Sistem, sürücünün iklim kontrolü, silecekler, farlar ve daha bir çok fonksiyonu ses ile kontrol etmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda, herhangi bir arızanın meydana gelmesi durumunda arıza uyarısı da dâhil olmak üzere, araç durum bilgisi de sunuyor. Yapay Zekalı Kişisel Asistan’ın ses tanıma özelliği, bulut tabanlı (cloud-based) işlemeyi dahili veya yerel işleme ile bir araya getiren bir hibrit sistemden yararlanıyor. Yerel sistem, herhangi bir ağ bağlantısı bulunmadığı veya ağ performansının kötüleştiği durumlarda bile, ses tanıma özelliğini koruyor. Yapay Zekâlı Kişisel Asistan, ayrıca bağlanabilirliği çeşitli cihaz ve içerikler ile destekliyor. Örneğin, ilerideki trafik koşullarını kontrol etmek veya taşıttakilere içinden geçtikleri doğal manzaranın kuşbakışı bir görüntüsünü sağlamak üzere, bir drone’a da bağlanabiliyor.Alexa destekli Amazon Echo ve Google Home VPA destekli akıllı kablosuz hoparlörlere bağlı Google Assistant ile evi otomobile bağlama hizmeti de ilk kez Japonya’da sergilenecek. Bu, şirketin geliştirmekte olduğu çevrimiçi araç hizmetlerinden sadece biri.Alexa destekli Amazon Echo ile kullanıcı sesli komut vererek müzik dinleyebiliyor, programlarına erişebiliyor, online alışveriş yapabiliyor ve akıllı elektrikli cihazlarını kontrol edebiliyor. Benzer şekilde, Google Home’un, dahili Google Assistant özelliği ile sesli komut vererek müzik dinlemek, programlara erişmek ve akıllı elektrikli cihazları kontrol etmek mümkün.