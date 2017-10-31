Euromaster’dan lastik oteli

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31 Ekim 2017, 20:10

Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile hizmet veren Euromaster, lastiklerin ömrünü uzatacak kapsamlı lastik oteli hizmetiyle fark yaratıyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, kış ve yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar koruyan lastik oteliyle müşterilerine en iyi depolama hizmetini garanti ediyor. Lastikleri teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir ortamda muhafaza eden Euromaster, bu sayede lastiklerin ömrünü uzatırken bakım işlemlerini de uzman teknisyenleriyle gerçekleştiriyor. 150.000 adetlik lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da öncelikli tercihi olan Euromaster, yılda ortalama 35.000 müşterinin lastiklerini her şey dahil lastik otelinde saklıyor.Euromaster’ın lastik oteli servisi “Master Otel” ile ilgili bilgiler veren Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek, bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini ifade etti. Durusu, “Fakat saklama koşullarına özen gösterilmediyse ve ağır koşullarda kullanıldıysa bu süre daha da kısa olacaktır. Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz” diye konuştu.Euromaster’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetler arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor. Euromaster, sadece üretim hataları değil, tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını 1 yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 90'ını karşılıyor. İlave lastik garantisi hizmetinin bedeli, 16 jant ve daha küçük ebatlı binek lastikler için KDV dahil 49 TL iken, 4 adet 17 jant ve daha büyük ebatlı binek lastikler için KDV dahil 69 TL olarak dikkat çekiyor. İlave lastik garantisinin geçerli olabilmesi için Euromaster Servis Noktası tarafından iletilen aktivasyon zarfında bulunan kart numarasının fatura tarihinden itibaren 7 iş günü içinde www.ermtr.com adresine girerek aktive edilmesi gerekiyor.