İETT’ye Stevie Awards'dan 4 ödül

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31 Ekim 2017, 19:43

İETT, uluslararası profesyonellerin ve firmaların yarıştığı, dünyanın en saygın iş ödülleri programı olan "Stevie Ödülleri"nden 4 ödül aldı.

Uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren, dünyanın saygın uluslararası iş ödülleri programı olan Stevie Awards ödül töreni 21 Ekim'de gerçekleşti. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen törenden İETT 4 ödülle döndü.İETT, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Stevie Awards’da, “Ulaştırma Sektöründe İnsan Kaynakları” kategorisinde gümüş, “Ulaşım Alanında Yılın Şirketi” kategorisinde Metrobüs Kapasite Artırım Projesi'yle gümüş ve “Yılın Teknik İnovasyonu” kategorisinde Kara Kutu Projesi’yle bronz ödülün sahibi oldu. İETT aynı zamanda "Ulaştırma Sektörü" kategorisinde Halkın Tercihi Ödülü’nün de sahibi oldu.Stevie Ödülleri, 2002’de dünya çapındaki organizasyonların ve profesyonel çalışanların başarılarını ve pozitif katkılarının kamusal olarak tanıtılması ve onurlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Stevie Ödülleri’nde altı farklı kategori vardır. Her birinin kendi kategorileri ve programları vardır. Türkiye’den yapılacak başvurular Uluslararası İş Dünyası Ödülleri kapsamında değerlendirilmektedir. Toplamda 200’e yakın kişi jüri olarak projeleri değerlendirmektedir.