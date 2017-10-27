Brisaspor kürsüden inmedi

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2017 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları 27-29 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde gerçekleştirildi.Türkiye ve Kıbrıs’tan 527 sporcunun start aldığı yarışlara, Brisaspor Bisiklet takımı büyük erkek (7), genç erkek (4), büyük bayan (3), yıldız erkek A (1) olmak üzere toplam 15 sporcu ile katıldı.Brisasporlu bisikletçiler ferdi klasmanda 6 madalya, takım klasmanında 3 kupa olmak üzere 9 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.27 Ekim 2017• Genç Erkekler Kategorisi birincisi Halil İbrahim Doğan• Genç Erkekler Kategorisi üçüncüsü Eşref Batuhan Pekcan28 Ekim 2017• Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi Cansu Türkmenoğlu• Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi Beyza Kahveci29 Ekim 2017• Genç Erkekler Genel Takım Klasmanı ikincisi Brisaspor• Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi Beyza Kahveci• Büyük Bayanlar Genel Takım Klasmanı şampiyonu Brisaspor• Büyük Erkekler Kategorisi ikincisi Onur Balkan• Büyük Erkekler Genel Takım klasmanı ikincisi Brisaspor

Brisaspor Bisiklet Takımı Antalya’da düzenlenen ‘Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda 6 madalya ve 3 kupa kazanarak 9 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.