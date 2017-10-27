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Brisaspor kürsüden inmedi
31 Ekim 2017, 19:21
Brisaspor Bisiklet Takımı Antalya’da düzenlenen ‘Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda 6 madalya ve 3 kupa kazanarak 9 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2017 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları 27-29 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye ve Kıbrıs’tan 527 sporcunun start aldığı yarışlara, Brisaspor Bisiklet takımı büyük erkek (7), genç erkek (4), büyük bayan (3), yıldız erkek A (1) olmak üzere toplam 15 sporcu ile katıldı.
Brisasporlu bisikletçiler ferdi klasmanda 6 madalya, takım klasmanında 3 kupa olmak üzere 9 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.
Brisasporlu bisikletçilerin elde ettiği başarılar;
27 Ekim 2017
• Genç Erkekler Kategorisi birincisi Halil İbrahim Doğan
• Genç Erkekler Kategorisi üçüncüsü Eşref Batuhan Pekcan
28 Ekim 2017
• Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi Cansu Türkmenoğlu
• Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi Beyza Kahveci
29 Ekim 2017
• Genç Erkekler Genel Takım Klasmanı ikincisi Brisaspor
• Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi Beyza Kahveci
• Büyük Bayanlar Genel Takım Klasmanı şampiyonu Brisaspor
• Büyük Erkekler Kategorisi ikincisi Onur Balkan
• Büyük Erkekler Genel Takım klasmanı ikincisi Brisaspor
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