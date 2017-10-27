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Brisaspor kürsüden inmedi

Brisaspor kürsüden inmedi

Tarih 31 Ekim 2017, 19:21

Brisaspor Bisiklet Takımı Antalya’da düzenlenen ‘Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda 6 madalya ve 3 kupa kazanarak 9 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2017 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları 27-29 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye ve Kıbrıs’tan 527 sporcunun start aldığı yarışlara, Brisaspor Bisiklet takımı büyük erkek (7), genç erkek (4), büyük bayan (3), yıldız erkek A (1) olmak üzere toplam 15 sporcu ile katıldı.

Brisasporlu bisikletçiler ferdi klasmanda 6 madalya, takım klasmanında 3 kupa olmak üzere 9 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Brisasporlu bisikletçilerin elde ettiği başarılar;

27 Ekim 2017
•  Genç Erkekler Kategorisi birincisi Halil İbrahim Doğan
•  Genç Erkekler Kategorisi üçüncüsü Eşref Batuhan Pekcan

28 Ekim 2017
•  Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi Cansu Türkmenoğlu
•  Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi Beyza Kahveci

29 Ekim 2017
•  Genç Erkekler Genel Takım Klasmanı ikincisi Brisaspor
•  Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi Beyza Kahveci
•  Büyük Bayanlar Genel Takım Klasmanı şampiyonu Brisaspor
•  Büyük Erkekler Kategorisi ikincisi Onur Balkan
•  Büyük Erkekler Genel Takım klasmanı ikincisi Brisaspor


 

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