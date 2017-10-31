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Supsan’dan otomotiv sektöründe mesleki eğitime destek

31 Ekim 2017, 19:16

Motor supabı üretiminde sektörün lider kuruluşu olan Supsan, mesleki eğitime destek vermek üzere Millî Eğitim Bakanlığı ile Eğitim İş Birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında gençlere eğitimden malzeme teminine, staj imkânından bursa kadar geniş bir yelpazede destek sunan Supsan, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyor.



Supsan, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı. 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen imza törenine Supsan Genel Müdürü Salih Alson, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep Altın, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin katıldı.



Üç yıl süreli olarak imzalanan protokolle Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim alan gençlere kapsamlı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen Supsan, ilk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da eğitimler düzenleyecek, bir okulun laboratuvarına teçhizat desteği sağlayacak, 5 öğrenciye staj imkânı sunacak ve 3 başarılı öğrenciye de burs verecek.



Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Supsan Genel Müdürü Salih Alson, “toplumun öncelikli ihtiyaçlarına yönelik kalıcı projeler gerçekleştirmek ve önemli bir parçası olduğumuz otomotiv sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmek gurur verici. Supsan olarak hedefimiz daha kalifiye ve donanımlı gençlerin yetişmesine destek olmak. Bize bu desteği sunma fırsatı verdiği için Millî Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.





