TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Supsan’dan otomotiv sektöründe mesleki eğitime destek

Supsan’dan otomotiv sektöründe mesleki eğitime destek

Tarih 31 Ekim 2017, 19:16

Motor supabı üretiminde sektörün lider kuruluşu olan Supsan, mesleki eğitime destek vermek üzere Millî Eğitim Bakanlığı ile Eğitim İş Birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında gençlere eğitimden malzeme teminine, staj imkânından bursa kadar geniş bir yelpazede destek sunan Supsan, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyor.

Supsan, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı. 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen imza törenine Supsan Genel Müdürü Salih Alson, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep Altın, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin katıldı.

Üç yıl süreli olarak imzalanan protokolle Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim alan gençlere kapsamlı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen Supsan, ilk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da eğitimler düzenleyecek, bir okulun laboratuvarına teçhizat desteği sağlayacak, 5 öğrenciye staj imkânı sunacak ve 3 başarılı öğrenciye de burs verecek.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Supsan Genel Müdürü Salih Alson, “toplumun öncelikli ihtiyaçlarına yönelik kalıcı projeler gerçekleştirmek ve önemli bir parçası olduğumuz otomotiv sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmek gurur verici. Supsan olarak hedefimiz daha kalifiye ve donanımlı gençlerin yetişmesine destek olmak. Bize bu desteği sunma fırsatı verdiği için Millî Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Ford Otosan, engellilere istihdam fırsatı sağlayan projesiyle ödül kazandı

 Ford Otosan, engellilere istihdam fırsatı sağlayan projesiyle ödül kazandı Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan, başta Down Sendromu ve otizm olmak üzere farklı engel grup...

İETT’ye Stevie Awards'dan 4 ödül

 İETT’ye Stevie Awards'dan 4 ödül İETT, uluslararası profesyonellerin ve firmaların yarıştığı, dünyanın en saygın iş ödülleri programı olan "Stevie Ö...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Sahada iş çok!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x