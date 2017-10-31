Kocaeli’nin Hareket’li rüzgarı enerjiye dönüşecek

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31 Ekim 2017, 19:13

Türkiye genelinde aynı anda birçok RES projesinde taşımacılık ve yük mühendisliği hizmeti sunan Hareket, Kocaeli Gökdağ Rüzgar Enerjisi Santrali’nde operasyonlarını sürdürüyor.

GE firmasının ana yükleniciliğini üstlendiği projede Hareket, 18 kule, 6 kanat, 6 nacelle, 6 hub, 6 nose cone, 30 DTA ve 2 SCADA’nın taşımalarını hızla sürdürüyor. Hareket, RES ekipmanlarının bir kısmını İzmir’den, bir kısmını da Almanya’dan sahaya taşıyor. Gökdağ RES’te 2017 Şubat ayında başlayan çalışmalar, proje takvimine uygun olarak devam ediyor.Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği - 1957 yılında temelleri atılan, teknolojisi, tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet standartlarıyla proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme faaliyetlerini yürüten Hareket; proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşudur. Üstlendiği işlerin her aşamasını projelendiren Hareket, işin yapılabilirlik analizini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nda gerçekleştirmekte, her aşama için gerekli uzman ekiplerden destek almakta, yol üzerinde bulunan, projeye engel teşkil eden tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve gerekirse by-pass yol yapımı ve düzenlemesi yapmaktadır. İndirme ve montaj işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştiren Hareket, "Ulaştırma Geliştirme Yöntemi" adını verdiği çalışma sistemiyle Türkiye, Türkmenistan, Irak, Suriye, Ürdün, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu yirminin üzerindeki farklı ülkede büyük ölçekli projelere imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi, ağır yük mühendislik çözümleri, projelendirme, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sınırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.