PPG ve Maserati’den işbirliği

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30 Ekim 2017, 14:29

Dünyanın önde gelen boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, küresel çapta yeniden atağa kalkan premium otomobil markası Maserati’nin boya tedarikçisi olarak dikkatleri çekiyor.

2014-2015 döneminde satılan tüm Maseratilere rengini veren PPG’nin Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Pazar Müdürü Bülend Alpay, Türkiye’de de Fer Mas’ın tedarikçisi olduklarını hatırlatarak, “Maserati gibi premium markaların iş ortağı olmak premium bir yaklaşım gerektiriyor. Bu kapsamda PPG ve Maserati işbirliği, lüks bir marka ile nasıl çalışılması gerektiği noktasında önemli bir örnek oldu” dedi.Dünyada 60'dan fazla ülkede üretim tesisi bulunan boya ve özel ürünler endüstrisinin lider kuruluşu PPG, İtalyan lüks otomotiv markası Maserati’nin resmi boya tedarikçisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 2014-2015 döneminde satılan tüm Maseratilere rengini veren PPG’nin Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Pazar Müdürü Bülend Alpay, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Maserati gibi lüks bir markanın iş ortağı olmak lüks marka yaklaşımı gerektiriyor. Pazarda güçlü ve etkin bir duruş sergileyebilmek için güçlü ve etkin bir ekibe sahip olmak gerekiyor. PPG, İtalyan bir takımda nasıl çalışılması gerektiğine iyi bir örnek oldu. Maserati de bu yaklaşımı takdir etti” diye konuştu.PPG ile Maserati iş birliği birkaç yıl önce FCA’nın (Fiat Chrysler Group) premium İtalyan markayı tüm dünyada yeniden zirveye çıkarma kararı almasıyla başladı. PPG’nin OEM (Original Equipment Manufacturer yani Orijinal Ürün Üreticisi) iş kolu, henüz ilk aşamalarda devreye girerek Maserati tasarımcılarının çok özel renkler geliştirmesine ve en yeni modellerini tamamlamasına yardımcı oldu. PPG’nin boya uzmanları, sınırlı sayıda özel seri otomobiller için özel renklerin oluşturulmasında Maserati Centro Stile’yi (stil merkezi) destekliyor. PPG’nin teknik ekibi bu ısmarlama boyalara özel bir de renk el kitabı geliştirdi. PPG, Maserati’nin İtalya’da bulunan 2 fabrikasında üretim aşamasında sürekli olarak mümkün olan en iyi boya kalitesine ulaşmak için renk karıştırma planları oluşturuyor ve saha eğitimi ile danışmanlık hizmeti sağlıyor.PPG’nin İtalya'da ve dünyanın her yerinde PPG ve Maserati arasındaki ortaklığı güçlendirmek üzere iş geliştirme ekipleri de bulunuyor. Bu ekipler, eğitim ve teknik destek sağlayan geniş bir distribütör ve boya atölyeleri ağı oluşturdu. Bu iş birliği ve tüm yaşam döngüsünü kapsayan desteği sunma yeteneği PPG'yi bu lüks markalar için mükemmel bir ortak haline getirdi. Yine bu sayede PPG, Ferrari ve Lamborghini de dahil olmak üzere daha birçok lüks markanın da özel boya tedarikçisi olarak seçildi. Maserati’nin genel merkezi otomotiv endüstrisi ile ünlü bir bölge olan ve İtalya’nın kuzeyinde yer alan Modena’da bulunuyor. Aynı bölgede Ferrari, Pagani ve Lamborghini gibi ünlü spor otomobil üreticilerinin de fabrikaları yer alıyor.