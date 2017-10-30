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Volkswagen Ticari Araç Türkiye, Dünyanın en iyisi

Volkswagen Ticari Araç Türkiye, Dünyanın en iyisi

Tarih 30 Ekim 2017, 14:17

Volkswagen AG tarafından düzenlenen ve dünya genelindeki tüm Volkswagen Ticari Araç satış sonrası hizmetlerinin değerlendirildiği Servis Kalite Ödülleri'nde Türkiye, en iyi satış sonrası hizmetlerini sağlayarak büyük ödülün sahibi oldu.

Volkswagen AG tarafından her yıl verilen "Servis Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu. Serviste yapılan işin kalitesi ve müşteri memnuniyetinin değerlendirildiği ödüllerde Türkiye, en iyi servis hizmetlerini sağlayarak 2017 yılında büyük ödülün sahibi oldu.

Süreler kısaldı, verimlilik arttı
Volkswagen Ticari Araç Türkiye, müşteri memnuniyetini, servis kalitesini ve verimliliği artırmasının yanı sıra araçların serviste kaldıkları süreyi azaltması nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

Volkswagen Ticari Araç Satış Sonrası Hizmetler, kapasite artışına gitmeden verimliliği artırarak randevu sürelerini düşürdü. Ayrıca servise giren araçların merkezden takip edilmesi amacıyla geliştirilen ve diğer pazarlara örnek uygulama olarak gösterilen "videowall" projesi sayesinde, servise gelen araçlara çok daha hızlı müdahale edilerek araçların yetkili serviste daha az süre kalması sağlandı.


 

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