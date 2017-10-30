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Fiat Fiorino'nun yeni benzinli motor seçeneği bayilerde

30 Ekim 2017, 14:15

Üretimine başlangıcının 10'uncu yılını kutlayan ve Fiat Professional Ailesi’nin en küçük üyesi olarak ön plana çıkan Fiat Fiorino’nun model yelpazesine sonbaharla birlikte yeni bir motor seçeneği katıldı.

Küçük hafif ticari araç sınıfının öncüsü Fiorino’nun satış fiyatıyla en ekonomik seçeneği olarak dikkat çeken benzin motorlu versiyonu, 43 bin 900 TL'den başlayan fiyatı ve zengin standart donanım listesiyle ticaret erbablarına sesleniyor. Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilen benzinli Fiorino’da 1.4 litrelik 77 HP gücünde motor 5 ileri vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor.



Fiat Professional Ailesi’nin küçük üyesi Fiat Fiorino, bu yıl 10'uncu yaşını kutlarken, yepyeni bir motor seçeneğine de kavuştu. 1.4 litrelik 77 HP gücündeki benzinli Fire motor ve 5 ileri vitesli manuel şanzımanla kombine edilen ve 100 km'de ortalama 6.9 litrelik yakıt tüketimiyle dizelleri kıskandıran performans sergileyen “Benzinli Fiorino” ekonomik başlangıç fiyatı ile otomotiv pazarındaki en ulaşılabilir araç olmayı hedefliyor.



Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleri ile tercih edilebilen Fiorino, EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, yol bilgisayarı, 5 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, ısıtmalı ön koltuklar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir standart donanım listesi ile yolculukları keyifli hale getirdiği gibi, LPG dönüşümüne uyumlu olan benzinli motoru sayesinde hem ekonomi hem konfor arayan ticaret erbablarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.



