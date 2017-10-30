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Tursan’ın tercihi yine Otokar Sultan

Tursan’ın tercihi yine Otokar Sultan

Tarih 30 Ekim 2017, 14:03

Türkiye'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar, tasarım ve teknik özellikleri ile küçük otobüs segmentinde fark yaratan Sultan’ın teslimatlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda araç alımında tercihini Otokar Sultan’dan yana kullanan köklü ulaşım firmalarından Tursan, son olarak filosunu 5 adet Sultan S ile güçlendirdi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, turizm ve servis taşımacılığının 'Sultan'ı ile şirketlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda araç alımında tercihini Otokar Sultan’dan yana kullanan Tursan, son olarak filosunu 5 adet Sultan S ile güçlendirdi. Tasarım, konfor, teknik özellikleri ve düşük işletme giderleriyle Tursan’ın tercihi olan 5 adet Sultan S, düzenlenen tören ile teslim edildi.

Otokar bayii Çavuşoğlu Otomotiv’de gerçekleştirilen teslimat töreni, Tursan Şirket Araçları Müdürü Remziye Baysal, Çavuşoğlu Otomotiv Satış Müdürü Fatih Demirel ve Bölge Satış Yöneticisi Emre Sürekli’nin katılımı ile gerçekleşti.

Servis ve personel taşımacılığında ihtiyaç duydukları konfor, ekonomi ve performans özelliklerinin bir arada sunulmasının Otokar araçlarını tercih etmelerinde en önemli sebep olduğunu belirten Tursan Şirket Araçları Müdürü Remziye Baysal, “Otokar ile geçmişe dayanan iş birliğimizi 5 adet Sultan S ile pekiştirdik. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Otokar ekibine teşekkür ederiz” dedi.

PERSONEL VE SERVİS TAŞIMACILIĞININ SULTAN’I
Personel ve servis taşımacılığında ihtiyaçlara tek başına cevap verebilen Sultan S, güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sağlıyor. Sahip olduğu Euro 6 çevreci motoru sayesinde Sultan S kullanıcısına ayrıca düşük işletme giderleri de sunuyor. Rampada dahi güç kaybı yaşamayan, 6 ileri vites sistemiyle yakıtta cimri olan Sultan S, iç ve dış tasarımıyla konfordan taviz vermiyor.

Sultan S’in tasarımdaki detaylarıyla sürücünün konforu düşünülürken, rahat yolcu koltukları, güçlü kliması, ferah iç alanı ve kesintisiz aydınlatma özelliği de yolcuların keyifli bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Üst seviyede güvenliğe sahip Sultan S, ABS fren sistemi, ön ve arka disk frenleri sayesinde güvenli frenleme, geniş ön iz mesafesi ile artırılmış yol tutuşu ve sürüş performansı sunuyor. Sultan S, Şerit Takip Sistemi (LDWS) ile aracın şeridini istemsiz olarak terk ettiği durumlarda devreye girerek şoföre görsel veya sesli olarak ikazlarda bulunarak aracın şeridini tekrar takip etmesini sağlıyor.

 

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