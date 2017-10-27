|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Mercedes Benz Türk teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor
27 Ekim 2017, 17:35
Mercedes Benz Türk ay boyunca birçok önemli teslimata imza attı
Mercedes Benz Türk’ün İstanbul Halk Otobüsü işletmecilerine gerçekleştirdiği teslimatlar tam gaz devam ediyor
Mercedes-Benz Türk tarafından satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, İstanbul Halk Otobüsü işletmecileri Atıf Ergün ve Adem Ergün’e teslim edildi. Mercedes-Benz’in dayanıklılığına, düşük servis maliyetlerine ve marka değerine vurgu yapan araç sahipleri, ayrıca Mercedes Benz Conecto kullanmanın verdiği ayrıcalığı da teslimat sırasında dile getirdiler.
Pamukkale Turizm filosuna 5 adet Mercedes-Benz Tourismo ekledi
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler İzmir tarafından Pamaş Pamukkale’ye satışı gerçekleşen 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 RHD, Hüseyin Abakam’a teslim edildi. Teslimat sırasında Abakam, Mercedes Benz’in tercih nedeni olarak pazarda lider konumda bulunmasını ve işletme maliyetlerinin düşük olmasını vurguladı. Ayrıca Abakam, Mercedes Benz otobüslerinin yıllardır değişmeyen kalitesine ve sağlamlığına vurgu yaptı. Filosuna 5 adet daha Mercedes Benz marka otobüs ekleyen Pamukkale, Mercedes Benz’e çok güvendiğini bir kez daha gösterdi.
Conecto teslimatları devam ediyor
Mercedes-Benz Türk tarafından satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, İstanbul Halk Otobüsü işletmecileri Zübeyir Göktaş ve İbrahim Sedef’e teslim edildi. Göktaş ve Sedef, Mercedes Benz’i dayanıklılığı ve kullanıcı dostu performansından dolayı tercih ettiklerini belirtti. Ayrıca, Mercedes-Benz Conecto otobüslerinin sorunsuz çalışmasına ve rakiplerine nazaran düşük ilave maliyetlere sahip olmasına da vurguladılar.
Bursa Turizm’in tercihi Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bursa Motorlu tarafından Bursa Turizm’e satışı gerçekleşen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Sedat Çavuşoğlu’na teslim edildi. Çavuşoğlu, Tourismo 15 RHD’nin tercih nedeninin düşük yakıt maliyeti ve yüksek performansı olduğunu belirtti. Ayrıca Çvuşoğlu, müşterilerine Mercedes-Benz ile hizmet etmekten duyacağı mutluluğu da teslimat sırasında dile getirdi.
Halk Otobüsü İşletmecilerin ilk tercihi Mercedes-Benz Conecto
Mercedes-Benz Türk tarafından satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, İstanbul Halk Otobüsü işletmecisi Nasır Yarar’a teslim edildi. Yarar, Mercedes-Benz markasını bir ayrıcalık olarak gördüğünü ve Mercedes Benz’in kalitesini her daim koruması ve herhangi bir arızaya sebebiyet vermemesi nedeniyle Conecto’yu tercih ettiğini belirtti.
Mercedes-Benz Conecto teslimatları tüm hızıyla sürüyor
Mercedes-Benz Türk tarafından satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, İstanbul Halk Otobüsü işletmecisi Gökhan Akhan’a teslim edildi. Akhan teslimat esnasında, Mercedes Benz’in vazgeçilmez kalitesini ve şehir içi ulaşımda giderek artan Conecto kullanımını vurguladı ve Mercedes Benz’i tercih etmesinin en önemli sebebi olarak yakıt tasarrufu ve düşük servis maliyetlerini gösterdi.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x