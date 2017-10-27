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Kâmil Koç ve Brisa, filo iş birliklerini genişletti

27 Ekim 2017, 16:53

Brisa ve Kamil Koç, iş birliklerinin 10. yılında filo yönetimi iş ortaklığını genişletti. 2008 yılından bu yana ticari ilişkisi bulunan iki şirket, Brisa’nın Profleet filo yönetim çözümleri kapsamında imzaladıkları yeni sözleşme ile iş birliklerini bir adım daha ileri taşıdı.



Türkiye lastik sektörünün lideri Brisa ve Türkiye’nin lider karayolu yolcu taşıma şirketi Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş, 2008 yılında temellerini attıkları iş birliklerini bir adım ileri taşıyor. 2016 yılında Brisa’nın filolara özel danışmanlık ve hizmet çözümleri sunduğu Profleet değerler paketi ile iş birliklerini geliştiren iki şirket, iş birliklerinin devamını düzenlenen imza töreniyle duyurdu. 20 Ekim Cuma günü Sabancı Center’da düzenlenen törende Brisa CEO’su Cevdet Alemdar ile Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş Genel Müdürü Cengiz Doğan’ın imzalarıyla iş birliği devamı kapsamında Kamil Koç, operasyon maliyetlerini en aza indirmek için Brisa’nın filolara özel danışmanlık ve hizmet çözümleri sunduğu Profleet değerler paketini kullanmaya devam ediyor.



2008 yılında lastik satışı ile başlayan, 2012 yılında Bridgestone’un tek lastik tedarikçi firması olmasıyla devam eden iş birliği, 2016 yılında Brisa’nın filolara özel olarak sunduğu Profleet değerler paketiyle devam etti. 2017 yılında bir adım öteye taşınan iş birliği çerçevesinde Kâmil Koç, Bridgestone markalı lastik tedariki, Bandag lastik kaplama hizmeti, araç yedek parça satış ve bakımının yanı sıra; filoların ürün, fiyat, performans, servis ve danışmanlık ihtiyaçlarına yönelik Brisa’nın geliştirdiği Profleet değerler paketinde yer alan hizmetlerden yararlanmaya devam edecek.



Brisa, kilometre maliyet garantisine ek olarak Kâmil Koç araçlarında ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazandırılmasını sağlayarak da hem maliyet yönetiminde önemli bir avantaj sunmaya devam ediyor hem de yakıt tüketimini düşürerek filo operasyonlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önemli ölçüde azaltıyor.



Filo müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Brisa, aynı zamanda, tüm lastikleri kayıt altına alan internet tabanlı bir sistem olan lastik takip programı TMP+’ı ile Kâmil Koç’un araç başı ve toplam lastik operasyon maliyetlerini takip edebilmesini mümkün kılıyor.



Filolara yönelik iş modelini müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli geliştiren Brisa’nın, Kâmil Koç’un %50’lik araç parkı ağırlığı ile Ankara merkezde yoğunlaşan ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu servis de hizmete devam ediyor. Lastik değişim ve bakımına yönelik kurulan tesis, teknolojik ekipmanları ile hava basıncı ve diş derinliği ölçümü yaparak insan hatasını da ortadan kaldırıyor.



İmza töreninde yaptığı konuşmada filo müşterileri için Brisa’nın bir değer sağlayıcı ve stratejik ortak olduğunu belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Profleet filo yönetim çözümleri hizmetlerimizle, filoların ihtiyacı olan tüm hizmetleri tek bir çatı altında topluyoruz. Profleet çatısı altında sunduğumuz hizmetlerle müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini ve risklerini azaltırken, aynı zamanda yakıt tüketimini ve lastik atıklarını azaltarak çevrenin korunmasına da katkı sağlıyoruz. Yanı sıra detaylı saha araştırmaları, gözlemler ve raporlamalar ile olası sorunları tespit ediyor; kurumsal girişimcilik yaklaşımıyla tamamen müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Sahip olduğumuz bu bilgi birikimi ve deneyimi Türkiye’nin öncü taşımacılık şirketlerinden Kamil Koç ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Törende konuşma yapan Kâmil Koç Genel Müdürü Cengiz Doğan ise “Türkiye’nin ilk otobüs firması olarak şimdiye kadar sektöre yön veren sayısız proje ve yeniliğe imza attık. Teknolojiye ve insan kaynağına sürekli yatırım yaparak olmazsa olmazımız olan seyahat güvenliği noktasında kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Operasyon merkezimiz, araç güvenlik sistemlerimiz, saha denetim ekiplerimiz, kaptan akademimizle sektörde bu alana en kapsamlı yatırımı yapan şirketiz. Şunu belirtmek isterim ki bu tür projeleri hayata geçirmek için en büyük yatırımın doğru iş ortağıyla hareket etmek olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de lastik sektörünün öncü kuruluşu Brisa, iş ortağımız olarak bizden desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Brisa’dan yıllık ortalama 4 bin adet lastik alımı gerçekleştiriyoruz. Ekonomik lastik alımlarında bize avantajlı işbirlikleri sunmanın yanı sıra bizlere sundukları operasyonel destekten de son derece memnun olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi işbirliğimiz sadece lastik alım ve bakımıyla da sınırlı kalmadı. 2016 yılında açılan Kâmil Koç Kaptan Akademisi ile akademik kaptanlar yetiştirmeye devam ediyoruz. Bize inanan ve ilk günden beri destek olan Brisa ve diğer destekçilerimiz sayesinde toplam 805 kaptanımız akademik eğitimden geçmiş bulunuyor. Kâmil Koç Kaptan Akademisi sektörde akademik eğitim veren ilk ve tek projedir. Bu projenin hayata geçmesinde destekçilerimizin katkısı büyüktür. Bitirirken, gerek Kâmil Koç ekonomisine, gerek güvenli seyahat için yapmış olduğumuz işbirliğine gerekse Kâmil Koç Kaptan Akademisi’ne yapmış oldukları katkıdan dolayı başta Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar olmak üzere tüm Brisa ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.

