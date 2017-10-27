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Orkun Lojistik, Michelin Solutions ile anlaştı

27 Ekim 2017, 16:49

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Türkiye’nin lider Lojistik şirketlerinden Orkun Lojistik ile filo çözümleri işbirliği anlaşması imzaladı.

Sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimleriyle öncü Michelin ve Orkun, Michelin Solutions kapsamında işbirliğine gidecek.





Michelin Solutions’un geniş hizmet ağından faydalanacak

Türkiye’de sunduğu hizmetlerin yanı sıra Avrupa’da çeşitli ülkelerinde bulunan tesisleri ve 800 araçlık filosu ile lojistik sektörünün lider firmalarından Orkun, yeni işbirliği sayesinde Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Filoların elverişliliğini optimize edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran Michelin Solutions sayesinde kendisi için özel olarak hazırlanmış lastik yönetimiyle filosundaki araçların lastiklerinin bakımını ve tam güvenliği sağlayacak.



Akçagöz, “Orkun Lojistik’e destek verecek olmaktan mutluyuz”

Orkun Lojistik Genel Müdürü Yavuz Karadeniz, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz ve Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın, Michelin Solutions Ülke Operasyonlar Müdürü Emrah Urunga’nın da katılımıyla Orkun Lojistik Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sertan Akçagöz, “Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions hizmetlerimizi Türkiye’de lojistik sektörüne yön veren lider şirketlerden Orkun Lojistik ile sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Yapılan anlaşma kapsamında Orkun Lojistik’e 360 derece hizmet vereceğiz. Eminim ki Michelin’in teknolojik ve yenilikçi duruşu işbirliğimiz süresince çok büyük avantajlar sağlayacak.” dedi.



Karadeniz, “Filolarımızın verimliliği için Michelin diyoruz”

Orkun Lojistik Genel Müdürü Yavuz Karadeniz ise törende, “Orkun Lojistik olarak, kara, hava ve deniz nakliyesi, proje taşımacılığı, depolama ve lojistik alanlarında 1986 yılından bu yana anlamda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim için müşterilerimize kaliteli hizmet sunarken verimliliğimizi korumak çok büyük bir öncelik. Bu anlamda Michelin ile birbirimize karşılıklı fayda sağlayacağımıza inanıyor, uzun süreli işbirliğimizin daha kaliteli hizmet için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile yaptığımız işbirliğimizin bütün sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



Yalçın: Michelin, 360 derece lastik hizmeti sunuyor

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın “Anlaşma kapsamında Orkun Lojistik, her türlü kullanım şartlarına uygun lastiklerimiz ve düzenli denetim, yol yardımı gibi hizmetlerimiz sayesinde güvenle seyahat etmeye devam edecek. Orkun filosu için oluşturulan özel Michelin Solutions ekibi, her gün operasyonel mükemmellik sunarak, filonun işlerini kolaylaştırıcak ve filo kaynaklarını optimize ederek, operasyonel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam güvenlik sağlıyacak. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastikler sayesinde, en çevreci çözümleri de sunuyoruz. Böylece Orkun Lojistik, karbondioksit emisyonunu minimuma indirecek.” dedi.



