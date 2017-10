Referans “Hedefi büyük olanın tercihi MAN olur” dedi

Anasayfa » Piyasa

27 Ekim 2017, 16:38

MAN kamyon ve çekicileri, üstün nitelikleri benzersiz yakıt tasarrufları ve düşük işletme maliyetlerinin yanı sıra dayanıklıkları ve zorlu koşullarda ortaya koydukları üstün performansları ile de sektörde öne çıkıyor.

Referans Altyapı İnşaat Lojistik Limited Şirketi firma sahipleri Nurettin Uçar ile Servet Uçar’ın evsahipliğinde İstanbul 3. Havalimanı şantiyesinde gerçekleştirilen teslimat törenine, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun, VDF’yi temsilen MAN Finans Satış Müdürü Soner Delikan, Bölge Satış Yöneticileri Doğan Mustafa Gamsız ve Altuğ Alpago ile AntOto Bayi Sahibi Hikmet Göksoy ve yöneticileri Tayfun Kazazoğlu, Onur Ertaş ile Satış Temsilcisi Mesut Baş da katıldı.“MAN benim için bugün tanıdığım bir marka değil, daha Ağrı’dan İstanbul’a gelmeden önce de ailemizin 5 adet MAN kamyonu vardı” diyerek konuşmasına başlayan Nurettin Uçar, “Bana göre hedefi büyük olanın tercihi de MAN olur. MAN’ı en iyi anlatacak kelime ‘ekonomi’dir. Eklemeliyim ki, MAN’ın Genel Müdürü’nden satış temsilcisine kadar herkesin iletişimi çok iyi. Her an ulaşabileceğimiz bir ekiple çalışmak bana güven veriyor” dedi.MAN araçlarının, yüksek teknolojisi, dayanıklılığı, kalitesi, konforu, düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleri gibi öne çıkan birçok özelliğinde olduğu gibi, yaygın Satış Sonrası Hizmetler ağı, sunulan finansal çözümler olmak üzere, daha birçok ayrıcalıklar ile müşterilerini her açıdan düşünen bir marka olduğunu belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu “MAN araçları, en zorlu koşullarda dahi bu üstün niteliklerini eksiksiz sergileyecek şekilde üretiliyor. Bunun en somut örneği de 3. Havalimanı şantiyesi, maden şantiyeleri gibi zorlu coğrafi ve hava koşullarında verilen savaşta MAN araçları, üstün performanslarıyla her zaman galip çıkar” açıklamasında bulundu. Referans ve MAN arasındaki uzun geçmişe sahip köklü bir dostluk bulunduğuna dikkat çeken Tuncay Bekiroğlu, bu güzide işbirliğinin daha uzun yıllar güçlenerek süreceğine olan inancını da dile getirdi.