Ambalaj sektörünün tüm paydaşları tek çatı altında

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27 Ekim 2017, 10:13

Ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümleri bir araya getiren Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, kapılarını açtı.

REED TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliğiyle düzenlen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı; ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümleri bir araya getirmek üzere kapılarını 23. kez açtı.Türkiye ambalaj sektörünün tüm yeniliklerini bir araya getiren fuar, 43 ülkeden 1.122 katılımcıyı 4 gün boyunca 95 ülkeden 58 bin ziyaretçiyle buluşturmayı amaçlıyor. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 28 Ekim’e kadar; Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Tunus, Rusya, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 1.000’in üzerinde alım heyetini profesyonellerle buluşturacak. Fuarın bu yılki konuk ülkesi olan Fas, Türkiye ambalaj ürün ve makine – ambalaj baskı – gıda işlem ve içecek dolum başta olmak üzere gıda ve gıda dışı tüm sektörlere hizmet veren tüm firmaların yeni pazarlara ulaşmasında Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı önemli bir köprü olma yolunda ilerliyor., bu yıl fuara yabancı ziyaretçilerin ilgisinin daha da yoğun olduğunu söyledi. Avrasya Bölgesi’nin en önemli üreticilerinin ve markaların bu fuarda bir araya geldiğini söyleyen, “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bölgesinin en önemli fuarı. Dolayısıyla fuar kapsamında çok önemli işbirliklerin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden fuarımız, sektörün gelişimine de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu farkındalıkla da bu yıl 43 ülkeden 1.122 katılımcıyı 4 gün boyunca 95 ülkeden 58 bin ziyaretçiyle buluşturmayı amaçlıyor ve her yıl bu rakamları bir üst banda çıkarma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.ise Avrasya Ambalaj Fuarı’nın önemine vurgu yaparak, “Bu yıl 25. yaşını kutlayan Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak önümüzdeki 25 yıla odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. İhracat ve modernleşme bizler için her zaman ilk sırada yer almıştır. Ambalaj Sektörümüz bu günlere teknolojik gelişmeleri takip ederek geldi. Şimdi de Otomasyon ve Endüstri 4.0’ın sektörümüzde daha çok önem kazanacağına inanıyoruz. Teknolojiyi yakından takip etmek zorundayız. Teknolojik gelişmeleri en iyi takip edeceğimiz yerler ise fuarlar. Avrasya Ambalaj Fuarı ise kurulduğu günden beri 30 kat büyüyerek teknolojik gelişmelerin takip edilebileceği dünyanın en önemli fuarlardan biri haline geldi. Türkiye, Avrasya’nın ambalaj merkezi olma hedefiyle güçlü adımlarla yoluna devam ediyor.” Fuarın katılımcılar ve ziyaretçiler için hedef pazarlardan yeni iş fırsatları geliştirmelerine olanak sağladığını belirten Sarıbekir, “Küresel rekabetin kritik önem kazandığı bu dönemde ambalaj sektörüne ivme katacak. ‘Doğru müşteriye, doğrudan ulaşmak’ hedefiyle fuar öncesi ciddi bir ön hazırlık süreci gerçekleştirildi” diye açıkladı.Avrasya Ambalaj Fuarı, Ambalaj Baskı Teknolojileri Oluklu Mukavva – Kağıt – Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü Printpack ile fuar kapsamında katılımcılarını hedef kitleleri ile bir araya getiriyor. Ayrıca Avrasya Ambalaj Fuarı, diğer bir özel bölüm olan Drinktech Eurasia, İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü ile içecek ve sıvı gıda, dolum, içecek, paketleme, sterilizasyon ve içecek makine ve ekipman üreticisi katılımcılarını, sektörün hedef ziyaretçileri ile buluşturuyor. Avrasya Ambalaj Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen Food-Tech Eurasia, Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı kapsamında ise; Sweettech, Çikolata, Şekerleme, Bisküvi, Kuruyemiş ve Pastacılık Teknolojileri Makine ve Ekipmanları Özel Bölümü, Dairytech Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Özel Bölümü, Cold Chain Soğuk Zincir, Depolama Sistemleri, Soğutma, Havalandırma ve Lojistik Özel Bölümü katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Öte yandan 2017 yılında ilk defa ziyaretçilerini ağırlayan Food Safety Gıda Güvenliği, Hijyen ve Kalite Kontrol Teknolojileri Özel Bölümü ise meraklılarını ağırlıyor.Avrasya Ambalaj Fuarı; Türkiye ambalaj sektörünün kalitesi, hızı, fiyatı ve lojistik konumu nedeniyle Avrupa pazarından önemli bir pay aldığının farkındalığıyla REED TÜYAP Fuarcılık ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliğinde düzenlenirken; sektörün diğer dernekleri olan Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (SEPA) desteğini alıyor.