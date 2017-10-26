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Dünya Ralli Şampiyonası 2018’de Marmaris’te

Dünya Ralli Şampiyonası 2018’de Marmaris’te

Tarih 26 Ekim 2017, 19:21

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA’nın ralli komisyonu, ülkemizin eşsiz tatil beldesi Marmaris’te hafta sonu gerçekleşen Marmaris Rallisi’nin 2018’de Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil edildiğini resmi olarak açıkladı…

Türkiye, 13 yarıştan oluşan takvimin 10. yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek.

FIA Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi Michèle Mouton’un yanı sıra bu yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmaris’e gelen uluslararası otorite FIA’nın diğer yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler. Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team ile Toyota Gazoo Racing yetkilileri de gelecek yıl mücadele edecekleri Marmaris Rallisi için güzel tatil beldesinde detaylı incelemelerde bulundular.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) promotör direktörü Oliver Ciesla ise rallinin bitiminde; “WRC takvimine uygun olan bir ralli izlemek istedik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED de bunu kusursuz şekilde başardı. Tüm ekibi tebrik ediyorum ve 2018’de takvime dönüşlerini kutluyorum. Gelecek yılın takvimi, spor tarihindeki en iyi anlardan biri olacak. Marmaris’te ormanda geçen etaplar, denizi kucaklayarak arka planda harika bir manzara oluşturuyor. WRC hayranları Marmaris’te mükemmel görüntülerle karşı karşıya kalacaklar” ifadesini kullandı…



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in Başkanı Serkan Yazıcı da, “Dünya Ralli Şampiyonası’nın ülkemize yeniden gelmesi için gerçekten çok çalıştık, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Marmaris’e gelerek rallinin startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’ın bize verdikleri destekle kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Elbette Muğla Valimiz, Marmaris Belediye Başkanımız ve diğer tüm yetkililer verdikleri destekler ve sağladıkları imkanlarla bu başarıyı yakalamamızı sağladılar. Dünya Ralli Şampiyonası’nın ülkemize geri gelmesinden çok memnunuz ve unutulmayacak muhteşem bir organizasyon yapmak için çok çalışacağız” şeklinde bir açıklama yaptı…

 

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