Tırsan 2.AR-GE Merkezinin temelini attı

İlk Ar-Ge merkezini 2009 yılında açan Tırsan, treyler sektörünün Dünya’da en yüksek test kapasitesine ve en yüksek teknoloji donanımına sahip olacak 2. Ar-Ge merkezinin temellerini de attı.

Türk treyler sektörünün üretim, ihracat, teknoloji ve satış sonrası hizmetleri ile lider olan Tırsan, öncü misyonunu Ar-Ge’de sürdürüyor. Türkiye’nin sektördeki ilk ve tek Ar-Ge merkezini 2009 yılında hizmete alan Tırsan, treyler sektörünün Dünya’da en yüksek test kapasitesine ve en yüksek teknoloji donanımına sahip olacak 2. Ar-Ge merkezini de açıyor. TOSB (Gebze Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) içinde yer alacak yeni Ar-Ge merkezinin temel atma töreni 21 Ekim’de gerçekleşti. Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliği yaptığı törene; yerel ve uluslararası, lojistik, otomotiv, yan sanayi, dernek ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemize ve ülkemizin geleceğine güveniyoruz ama her şeyden önce sektörün 40 yıldır lideri olarak bu görev bize düşüyor. Tırsan olarak çok büyük ve cesur bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılacak A-Ge Merkezimizde, treylerlere her türlü iklim ve yol koşullarında yüklü ve yüksüz testler yapılacak” diyen Nuhoğlu, bu zamana kadar Türkiye’de üretilen treylerler uluslararası testler için başka ülkelere gönderiliyordu. Global ölçekte rekabetçiliğimizi sürdürmemiz için bundan sonra uluslararası testleri, kendi bünyemizde yapacağız” dedi.“40 yıldır bu işin içindeyiz. 40 yıldır pazar lideriyiz ve sürekli yatırım peşindeyiz. Adapazarı merkezimizde son 5 yılda 53 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Şu anda Adapazarı’nda süren yatırımın miktarı 87 milyon TL.” diye konuşan Nuhoğlu, yurtdışından sektöre yönelik yapılan yatırımların şeklini ve ölçeğini eleştirdi. “Bir ülkeye yatırım yapacaksanız böyle Ar-Ge yatırımları yapacaksınız.” dedi. Nuhoğlu, Türkiye’deki mühendislik kalitesinin kanıtlanmış olduğunu, bu sektörde yetişmiş 10 bine yakın mühendisin, 40 Ar-Ge merkezinde çalıştığını belirterek, markaları Ar-Ge ve iş gücü gelişmiş, katma değer ve gelecek üreten merkezlerin yatırımına davet etti.Tırsan’ın sadece son iki yılda 120 patent aldığını ve bunun 50 tanesinin uluslararası olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Bu bir emektir. Bu emeğe saygı göstermek gerekiyor. Tüm çalışanlarımızı canı gönülden alkışlıyorum. Bu ürünler bu geliştirmeler Tırsan’ın geleceğidir, Tırsan’ın Türkiye’ye mal olmuş değerleridir. Tırsan’da üretilen her ürün artık Türkiye’nin ürünü oldu. Bunu yaratan inanılmaz organize olmuş bir ekip var.” dedi.Teknolojideki ve değişimdeki hıza işaret eden Çetin Nuhoğlu, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde göreceğimiz değişimler, insanoğlunun var olduğu 100 bin yıllık değişimden çok daha fazla olacaktır. Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi gelişimlerle süreç çok hızlandı. Ben biliyorum ki yaşadığım 40 yılın bir başka 40 yılını daha yaşamayacağım. 1977’de yola çıktığımız 6x2 araçlar vardı, artık bambaşka ürünlerimiz var. Daha farklı hizmet sunmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Gelecekte bunlar çok daha hızlı gelişecek. Işınlanma olmadığı sürece bize ihtiyaç hep olacak. Ama biz de bu ihtiyaçları yerine getirirken müşteri beklentilerini çok iyi anlayacağız ve kendimizi bunun için kurgulayıp, beraber üreteceğiz” diye konuştu.Ar-Ge Direktörü Tugay Yılmaz da yaptığı konuşmada, Ar-Ge faaliyetlerinin Tırsan için çok önemli olduğunu ve sektörün ilk Ar-Ge merkezini 2009 yılında açtıklarını söyledi. Yılmaz, mevcut Ar-Ge merkezlerinde 2.500 metrekaresi prototip ve test alanı olmak üzere 3.500 metrekare kapalı alanda yaklaşık 100 araştırmacı ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Faaliyetlerimiz kapsamında sadece 2016 yılında Toplam 18 milyon TL Ar-Ge harcaması ile, içlerinde 2’si Avrupa Birliği, 9’u TUBİTAK destekli olmak üzere toplam 55 farklı Ar-Ge projesi yürüttük. Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu 60’ı 2016`da olmak üzere son 2 yılda 120 adet patent başvurusu yaptık. Bu rakamla tüm sektörler içerisinde en çok patent başvurusu yapan firmalar içerisinde yer aldık. IAA Ticari araçlar fuarında düzenlenen sektörün en önemli inovasyon yarışmasında bir aracımızla Trailer Innovation 2017 Güvenlik kategorisinde 1.lik ödülüne layık görüldük.” dedi.Tugay Yılmaz, teknolojinin çok hızlı geliştiğini, Endüstri 4.0, Lojistik 4.0, otonom sürüş, bağlantılı araçlar, dijitalleşme, akıllı cihazlar gibi yeni trendlerin teknolojiye yön verdiğini kaydetti. Bu değişim ve gelişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların rekabetçi olamayacaklarını ve yerlerini inovatif, proaktif, pazara verimli ve hızlı çözümler sunan firmalara bırakacaklarını söyledi. Yılmaz, Tırsan’ın kendi tasarlayıp geliştirdiği özgün ürünleri ile müşterilerine yeni, inovatif, rekabetçi ve esnek çözümler üreten bir marka olduğunu ifade ederek yeni Ar-Ge merkezinin sürdürülebilir rekabetçiliği koruma ve arttırmada en önemli araçlardan biri olacağının altını çizdi.Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Alper Aydın da konuşmasında, 3 uluslararası marka ile 55’ten fazla ülkeye ihracat yapıldığını söyledi. Aydın, “Yurtdışında, Almanya, Polonya, Hollanda, İtalya ve Rusya hedef pazarları başta olmak üzere toplamda 20’den fazla ülkede, 300’den fazla satış ve satış sonrası noktasına sahibiz. 2017’nin ilk 9 ayında Türkiye treyler ihracatında kendi rekorumuzu egale ederek tarihi bir başarıya imza attık. 2017 ilk 9 aylık dönemde geçen sene aynı döneme göre ihracat ciromuzu %17 oranında artırarak 96 milyon Euro seviyesine çıkardık. 2017 yılını 5.340 araç ve 135.000.000 Euro ihracat ile kapatmayı hedeflemekteyiz. İhracattaki büyük gücümüzü Almanya’da bulunan Goch ve 5 Temmuz’da açılışını yaptığımız Ulm fabrikalarımız, Rusya’daki Tula fabrikamız ve hepinizin bildiği gibi en büyük üretim tesisimiz olan Adapazarı fabrikamızdan almaktayız. Önümüzdeki yıllarda ise Fransa, İtalya ve İngiltere ülkelerinde yapacağımız yeni yatırımlarımız ile ihracat gücümüzü arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Rusya’da bu seneyi %250 büyüme ile rekor satış ile kapatacağız, gelecek sene Pazar payı hedefimiz %7 ile satış adetlerimizi iki katına çıkarmayı hedeflemekteyiz.” diye konuştu.Bu başarının arkasında 40 yıllık tecrübe ve 2009 yılından beri hizmet veren ve 4 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçen Ar-Ge merkezlerinin bulunduğunu söyleyen Aydın, temelini attıkları 2.Ar-Ge merkezi ile 2020 yılındaki 10.000 adetlik ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Aydın, “Ürün geliştirme ve inovasyon odaklı yeni Ar-Ge merkezimiz sayesinde, Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip treyler üreticisi unvanını sürdürmeye devam edeceğiz. Farklı coğrafyalar ve farklı taşımacılık modelleri için taşıma verimliliğini artıran, toplam sahip olma maliyetini en aza indirip farklı pazarlarda müşterilerimizin rekabet gücünü arttırarak endüstrinin büyümesine ve devamlılığına katkı sağlamaktayız.” dedi.TOSB Başkanı, TİM Yönetim Kurulu Üyesi, Sektör Kurulu Başkanı ve İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ömer Burhanoğlu, Tırsan’ın yaptığı Ar-Ge yatırımının sektör, bölge ve ülke için büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Bölgemizde bu zor dönemde yatırım olması çok kıymetli, üretim olması çok çok kıymetli ama Ar-Ge’ye yapılan yatırım bir kere daha kıymetlidir.” dedi.Burhanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti, “Otomotiv sanayinin son üç yıldır ihracatını %10 oranında arttırdığına işaret eden Ömer Burhanoğlu, son 11 yıldır otomotivin ihracatta lider olduğunu bu yılın sonunda da 28 milyar dolar rakamına ulaşacaklarını ifade etti. Gelecek yıl 30 milyar dolar ihracat hedeflerinin olduğunu dile getiren Burhanoğlu, “Tırsan’ın bize sağladığı güçle bunu başaracağımıza inanıyorum. Otomotiv gerçekten iyi gidiyor. İhracat yapan firmalarımız bu bayrağı sırtlamış gidiyor. Hem bölgemize hem otomotiv sanayine hem de ülke ekonomisi için ileriye dönük 40 yıllık liderliğin devamı anlamında kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.