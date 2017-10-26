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Renault Formula 1’e yoğunlaşıyor ve Formula E’ye veda ediyor

Renault Formula 1’e yoğunlaşıyor ve Formula E’ye veda ediyor

Tarih 26 Ekim 2017, 18:48

Formula E Şampiyonasına, ilk yılından bu yana Renault e.dams takımıyla katılan ve bu yıl Montreal’de üst üste üçüncü kez Takımlar Şampiyonluğu’nu kazanan Renault, kısa bir süre sonra başlayacak olan dördüncü sezon sonunda Formula E’den çekileceğini duyurdu.

Tüm kaynaklarını ve enerjisini Formula 1’deki büyük hedeflerini gerçekleştirmek üzerine yoğunlaştıracağını açıklayan Renault’nun, Nissan ile yapmış olduğu ortaklık ise motor sporları yarışlarında büyük fayda sağlayacak.

2017 yılının ortalarında dünyanın en büyük otomotiv ortaklığına imza atan Renault, Nissan ve Mitsubishi, işbirliğini ve rekabeti artıracak sinerjiyi de maksimum seviyeye çıkarmaya yoğunlaşıyor. Her markanın kendi bağımsız kimliğini koruduğu bu ortaklık kapsamında Renault ve Nissan arasında mühendislik, imalat, lojistik, satın alma ve insan kaynakları alanlarında ortak çalışmalar oluşturuldu. Renault, Nissan ve Mitsubishi, ortak platformlar sayesinde elektrikli, otonom ve internet bağlantılı teknoloji alanlarında çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas şunları söyledi: ‘’Formula E’deki ilk üç yılımızda inanılmaz bir performans gösterdik. İstikrarlı performansımızın getirmiş olduğu deneyim ile dördüncü sezona başlamak için sabırsızlanıyoruz. Elektrikli araç alanında öncü bir marka olarak, yüksek performanslı elektrikli araçlar ve enerji yönetimi hakkında müşterilerimize fayda sağlayacağımız yeni veriler elde etme şansına sahip olduk. Dördüncü sezonun ardından tüm kaynaklarımızı Formula 1’deki agresif hedeflerimize yoğunlaştıracağız ve Nissan ile yapmış olduğumuz ortaklık çerçevesinde motor sporları yarışlarında daha iddialı bir konuma geleceğiz. Ortaklık kapsamında mühendislerimiz tüm markalara avantaj sağlayacak performans verilerini paylaşabilecek. Bir yandan yarış stratejimizi çeşitlendirirken, diğer yandan da motor sporlarından edindiğimiz deneyimden faydalanmaya devam edeceğiz.’’

 

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