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Mercedes-Benz Türk, filo müşterilerini Aksaray’da ağırladı

Mercedes-Benz Türk, filo müşterilerini Aksaray’da ağırladı

Tarih 26 Ekim 2017, 18:31

Mercedes-Benz Türk, 50.yılında paydaşlarıyla buluşmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle 24-25 Ekim tarihleri arasında Aksaray Kamyon Fabrikası’nın yenilenen tesislerinde bir araya gelen Mercedes-Benz Türk, konuklarına, Euro 6 motorlu yeni ürün gamının arkasındaki teknolojiyi anlattı.



Mercedes-Benz Türk’ün paydaş buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şirketin, İç Anadolu Bölgesi’nde kurulu Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki yatırımlar hakkında bilgi vermek ve Euro 6 motorlu yeni Mercedes-Benz kamyon ve çekicilerinin üretildiği yüksek teknolojiyi tanıtmak için hayata geçirdiği fabrika ziyaretleri, iş ortaklarından büyük ilgi gördü. 24-25 Ekim tarihleri arasındaki fabrika turuna, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kayseri başta olmak üzere 9 ilden 37 şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nı gezen yöneticilere, üretim sistemleri ve Mercedes-Benz kamyonlarının teknolojisi hakkında en son bilgiler aktarıldı. Katılımcılara, bir kamyonun şasi olarak üretim bandına girdiği andan müşteriye teslim edilmeye hazır hale gelene kadar olan süreçteki tüm üretim aşamaları anlatıldı. Son yıllarda üretim teknolojisine yaptığı yatırıma hız veren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, üretim kapasitesini ikiye katlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 2011 – 2015 yılları arasındaki yatırımını henüz tamamlayan Mercedes-Benz Türk, 2016 – 2018 yıllarını kapsayacak yatırım programının da tamamlanmasıyla birlikte Aksaray’a toplam 470 milyon Avro yatırım yapmış olacak.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası kapasitesini ikiye katlayacak
1986’dan bu yana, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen çeşitli tonajlardaki 6 ton ve üzeri kamyonları ile Türkiye kamyon pazarında liderliğini uzun yıllardır koruyan Mercedes-Benz Türk, aynı başarıyı ihracat pazarlarına taşımaya hazırlanıyor. 2018 yılına kadar devam eden 113 milyon Avro’luk yatırımı ile kapasitesini ikiye katlamayı planlayan Aksaray Kamyon Fabrikası 2016 yılında müşteri beklentileri, pazar gereksinimi ve gelişen teknolojiyle birlikte ürün gamını tamamen yeniledi.

Günümüzde 1.800’ü aşkın çalışanı olan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, uzun yol ve nakliye araçları Mercedes-Benz Actros ve inşaat araçları Mercedes-Benz Arocs’un çeşitli varyasyonları üretiliyor. Aynı zamanda yurt dışı pazarları için de kamyon ve çekici üreten fabrika ihracatını daha da artırmayı hedefliyor.  

Kurulduğu günden beri 230.000’in üzerinde kamyon üreten ve bu süreçte yeni yatırımlarla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam eden Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası bugün gelinen noktada Daimler AG'nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapıyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası teknolojik bir üs
Aksaray Kamyon Fabrikası, 690.000 m2’lik bir arazi üzerinde 140.000 m2 kapalı alana sahip. Fabrika bünyesinde modern kaynak robotları ile donatılmış karoser hattı, üretilen araçlarda paslanmaya karşı etkin koruma sağlayan katoforez ve boya tesisi, en güncel cihazlarla donatılmış malzeme ve ölçüm laboratuvarlarını barındıran Kalite Merkezi ile ürün kalitesi güvence altına alınıyor. Kamyonların milimetrik montajını mümkün kılan lazer markalama tesisi, enine işleyen şasi bandı, elektrikli sıkıcıların kullanıldığı montaj hakkı ile montajda sıfır hata prensibi ve ergonomik çalışma koşulları sağlanıyor. Montajı tamamlanan kamyonlar gerçek yol şartlarında simule edilerek son kez test edilip Müşteri Merkezi’ne teslim ediliyor.

Tesiste üretim hollerinin dışında yönetim binası, kalite merkezi, eğitim merkezi, müşteri merkezi, deneme atölyesi, iş geliştirme atölyesi, ambarlar, gümrükleme alanı, atık toplama mahalli, yemekhane ve sosyal alanlar, içerisinde spor tesisi ve kafeteryası da olan bir de iletişim merkezi bulunuyor. Halihazırda inşaatı devam eden yeni AR-GE Merkezi’nin 2018 yılında hizmete girmesi planlanıyor.   

 

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