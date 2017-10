Pamukkale Turizm’den Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 yatırımı

Anasayfa » Piyasa

25 Ekim 2017, 17:40

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının kanaat önderlerinden Pamukkale Turizm, bu önemli alımla filosundaki Mercedes-Benz marka otobüs sayısını 168 adede çıkardı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren İzmir merkezli Pamukkale Turizm, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’den 9 adet Tourismo 16 RHD 2+1 otobüs satın alarak tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana yaptı. Pamukkale Turizm, bu alım ile birlikte 452 adet otobüsten oluşan filosundaki Mercedes-Benz marka otobüslerin sayısını168 adede çıkardı.Pamukkale Turizm’in İzmir’deki tesisinde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Otobüs Satış Müdürü Soner Balaban, Has Otomotiv İzmir Genel Müdürü Turan Dik, Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bababalım, Özmal Filo Müdürü Ahmet Aksoy ve İzmir Otogar Müdürü Ahmet Dombaz katıldılar.Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada “Pamukkale Turizm’e 9 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüs teslimatını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Bu alım için kendilerini tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz, satın aldıkları araçların bol kazançlı ve hayırlı olmasını diliyoruz. Bayimiz Has Otomotiv, BusStore ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ekibine bu satış için gösterikleri emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali ise, “Değerli iş ortağımız Pamukkale Turizm’e 9 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 satışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en köklü şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve turizm şirketlerinden biri olan Pamukkale Turizm ile olan değerli birlikteliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini ve yeni araçlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bababalım, “Mercedes-Benz Tourismo araçlarını düşük yakıt ve işletme maliyetleri, dayanıklılığı nedeniyle tercih ettik. Pamukkale Turizm olarak her zaman güven ve kaliteye önem veriyoruz, Bu doğrultuda da yeniliğe yapılan yatırımlarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu alım ile 452 otobüsten oluşan filomuzdaki Mercedes-Benz marka otobüs sayısı 168 adede çıktı. Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve Has Otomotiv yetkililerinin bize gösterdiği ilgi de bizleri çok mutlu etti. Bu sene 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü kutluyor ve nice 50 yıllarda iş birliğimizin devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.