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25 Ekim 2017, 17:28

Scania, Türkiye’nin en büyük uluslararası taşımacılık firmalarından biri olan Martaş Group’a 100 adet Yeni Nesil Scania R450 çekici teslimatı gerçekleştirdi.

Teslimat törenine Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, Martaş Group Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt ve Martaş Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Kurt ile diğer yetkililer katıldı.Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Martaş ile işbirliklerinin uzun yıllara dayandığını belirterek “Yeni nesil Scania araçlarımızın ilk büyük teslimatını, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından Martaş’a yapıyoruz. Yeni nesil Scania’yı sadece bir araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri ile eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak görüyoruz. Yapılan işe, taşınan ürüne uygun araçların yanında, bakım anlaşmaları, sürücü eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi çeşitli hizmet paketleri ile müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Yeni nesil araçlarımızla sağladığımız %5’e varan yakıt tasarrufu ile işletme ekonomisine katkı sağlarken düşük emisyon değerleriyle sürdürülebilirlik konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz.” dedi.Martaş Group’un, filosunda en çok Scania çekici bulunduran firmalardan biri olduğunu sözlerine ekleyen Eksin; “Martaş’a Scania’yı tercih ettikleri için teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.Martaş Grup adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt ise “400 araçlık filomuzda 300 adet Scania çekici bulunuyor. Yeni araç alımında mevcut Scania araçlarımızdan aldığımız verim bizim için en önemli referanstır. Bugün teslim aldığımız Yeni Nesil Scania araçların daha da artan verimliliği, gücü, konforu ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kesintiye uğramaması için aslında en önemlisi olan sağlamlığı bu tercihimizde rol alan kriterlerdir. Scania ile iş birliğimiz uzun yıllar devam edecek.” şeklinde konuştu.Okan Kurt sözlerine “ Martaş Group olarak büyümeye devam ediyoruz. Sınır tanımayan hizmet anlayışımızla; Yurtiçi ve Avrupa ile birlikte, Kuzey Afrika, Afganistan ve Irak gibi zor pazarlarda da güvenli, kaliteli ve zamanında hizmet sunmaktayız. Yurtiçi ve yurtdışı İhraç ve İthal ürünlerin adreslerden alınması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması gibi lojistik hizmetleri; modern altyapı sistemlerimiz, güçlü iletişim ağı ve entegre bilgi yönetimi ile kolaylıkla ve sorunsuzca gerçekleştirmekteyiz. ”diye devam etti.