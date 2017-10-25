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Aktaş Holding’den Brezilya ve Güney Amerika pazarına yönelik yeni hamle

Aktaş Holding’den Brezilya ve Güney Amerika pazarına yönelik yeni hamle

Tarih 25 Ekim 2017, 17:24

Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding; büyük önem verdiği ve uzun yıllardır da etkin şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü Güney Amerika pazarına yönelik, önemli bir işbirliğine imza attı.

2008 yılında Brezilya'da kurduğu Aktas do Brasil isimli körük üretim tesisiyle bölge pazarına adım atan Aktaş Holding ile Brezilya’nın önde gelen aks-dingil ve makas üreticisi, trailer yedek parça satıcısı Ibero Group arasında, Güney Amerika aftermarket pazarında Airtech markalı ürünler için işbirliği kararı alındı. Buna göre Ibero Group üretimi aks ve dingiller, Aktaş Holding’in global markası Airtech körükleriyle birlikte pazara sevk edilecek.



Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, küresel ölçekteki markalaşma ve büyüme hamleleri doğrultusunda, önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Aktaş Holding; büyük önem verdiği ve uzun yıllardır da etkin şekilde faaliyetlerine devam ettiği Brezilya ve Güney Amerika pazarına yönelik, önemli bir işbirliğine imza attı.

2008 yılında Brezilya'da kurduğu Aktas do Brasil isimli körük üretim tesisiyle bölge pazarına adım atan Aktaş Holding ile Brezilya’nın önde gelen aks-dingil ve makas üreticisi, trailer yedek parça satıcısı Ibero Group arasında, Güney Amerika aftermarket pazarında Airtech markalı ürünlerin dağıtımı için işbirliği kararı alındı.

Yapılan ön anlaşma kapsamında, Ibero Group üretimi aks ve dingiller, Aktaş Holding’in global markası Airtech körükleriyle birlikte pazara sevk edilecek.

Latin Amerika Pazarı Büyük Potansiyele Sahip
Aktaş Holding olarak, yapılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, “Küresel düzeydeki müşterilerimize ve pazara yakın olma hedefi doğrultusunda, Almanya’dan Çin’e, Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın her bölgesine yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Latin Amerika bölgesi de zengin doğal kaynakları, dinamik nüfus yapısı ve geniş ekonomik hacmiyle, uluslararası yatırımcılar için uzun yıllardır büyük bir yatırım potansiyeline sahip. Biz de Aktaş Holding olarak, 2008 yılında bölge pazarına adım attığımızdan bu yana, pazar ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilme gayretindeyiz. Bu anlamda global markamız Airtech, şirketimizin büyüme yolculuğuna ciddi katma değer sağlamaktadır. Ibero Group ile yapmış olduğumuz dağıtım anlaşmasının da her iki taraf açısından verimli geri dönüşler sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

 

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