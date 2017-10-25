Brisa'dan Kocaeline Bir Otopratik mağazası

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25 Ekim 2017, 16:48

Brisa, yenilikçi hızlı araç bakım ve servis zinciri Otopratik’in yeni bir mağazasını Kocaeli’nde açtı.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, araç sahiplerinin lastik ve oto bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını tek noktada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Otopratik zincirinin yeni bir mağazasını Kocaeli’nde, Pratik Oto iş birliğiyle hizmete sundu.Brisa’nın 360 derece servis sunan araç bakım merkezi Otopratik, binek ve hafif ticari araçların kullanım ömürleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri ve temel bakım hizmetlerini bir arada sunuyor. Brisa’nın kurumsal gücü ile beslenen ve tek bir çatı altında sürdürülebilir büyümeye odaklanan Otopratik mağazaları hem araç kullanıcılarına hem de iş ortaklarına değer sunuyor.Kocaeli Otopratik mağazasının açılış töreninde konuşan Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan; “Kocaeli, Brisa’nın temellerinin atıldığı şehir olarak şirketimiz için büyük bir önem taşıyor. Kocaelililerle kurduğumuz bağ, spordan eğitime pek çok alanda birbirimize sunduğumuz değerle her geçen yıl zenginleşiyor. Pratik Oto iş ortağımızla açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Otopratik mağazamız da Brisa’nın sunduğu yüksek değeri Kocaeli’yle buluşturmaya hazır. Otopratik, yenilikçi mağaza dinamiği ile müşterilerine önemli bir ihtiyaç olan hız, esneklik ve kaliteyi sunarken iş ortaklarımıza da yüksek bir rekabet avantajı sağlıyor. Bunu da kurumsallaşma, iş geliştirme ve yüksek standartlarda hizmet sunmaya olan tutkumuzla başarıyoruz. İş ortaklarımızı 360 derece destekleyerek işin sürdürülebilirliğini garanti altına alıyoruz. İnanıyoruz ki yeni Otopratik mağazamız da bu alanda yeni başarıların merkezi olacak” dedi.Otopratik Pratik Oto ortağı olan Fatih Bilen, “Mağazamız toplamda 800m2’lik servis alanına sahip. Bununla beraber, müşterilerimize Otopratik deneyimini en iyi şekilde yaşatmak için 250m2’lik mağaza alanına sahibiz. Ayrıca, 450m2’lik depolama alanımızla müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünü anında tedarik edebilme yeteneğimiz var” şeklinde konuştu.Otopratik Pratik Oto’nun diğer ortağı Oral Şimşek ise, Otopratik Pratik Oto’nun Kocaeli’ne hayırlı olmasını dileyerek sözlerine şöyle devam etti: “Otopratik Pratik Oto Kocaeli mağazamız müşterilerimize araç ve lastik bakımına dair tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında, deneyimli bir ekiple sunacak. Brisa’nın sağladığı güçlü destekle, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza ve %100 müşteri memnuniyeti ile çalışmalarımızı sürdüreceğimize inancımız tam.”Brisa, kurumsallaşma, sistemsel altyapı, müşteri ilişkileri yönetimi, çalışan eğitimleri, teknik donanım ve kurumsal danışmanlık gibi önemli desteklerle iş ortaklarına sürekli gelişim imkanı sağlıyor. Bu sayede otomobil sektörü, araç bakımı ve servisi alanındaki yatırımcılar işlerini geliştirme, farklı müşteri gruplarına ulaşma, küresel standartlarda hizmet sunma gibi avantajlar elde ediyor. HaynesPro, Partvendo ve Castrol gibi lider kurumlarla yapılan iş birlikleri ile Otopratik mağaza zinciri, sadece sektör için değil, Türkiye ekonomisi için de değer yaratıyor.Araç sahiplerine 360 derece hizmet sunan araç bakım merkezi Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone ve Lassa’yı da müşterilerine sunuyor. Otopratik mağazalarında lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım gibi temel bakım hizmetleri de veriliyor. Aynı zamanda her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri de sunuluyor.