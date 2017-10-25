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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Yalçın Dorse'nin Fransa'ya ihracatı artıyor

Yalçın Dorse'nin Fransa'ya ihracatı artıyor

Tarih 25 Ekim 2017, 10:29

Uluslararası pazarlarda kalitesini kabul ettiren Yalçın Dorse, Fransa'ya low-bed tipi yarı römorkların ardından platform tipi yarı römork da ihraç etmeye başladı. .

Bu kapsamda Yalçın Dorse, Fransız bir müşterisine 8 adet 3 akslı yarı römork gönderdi. Platform tipi bu yarı römorklar, ağır taşımaya uygun destekli şasi yapısına, yan dikmelere ve SAF akslara sahipler.


 

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