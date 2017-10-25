Ford Trucks 4S Plaza ağını güçlendirmeye İskenderun ile devam ediyor

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25 Ekim 2017, 10:00

Yurtiçi ve yurtdışı bayi açılışlarıyla büyümesini hızlandıran Ford Trucks, İskenderunlu müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında verecek olan Ovalı Bayi’nin açılışını yaptı.

Ford Trucks İskenderun Ovalı Bayi, müşterilerine satış, servis, ikinci el ve yedek parça olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında verecek olan 4S tesisinin açılışını Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan’ın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.İskenderun’daki Ovalı Ford Trucks 4S Tesisinin açılış töreninde konuşan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, şunları söyledi: “Koç Topluluğu olarak en büyük arzumuz; ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırarak, global arenada önemli oyunculardan ve merkezlerden biri olmasıdır. Dolayısıyla, bilgi ve teknoloji üretebilmemiz ve yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunabilmemiz gerekiyor. Biz de Koç Topluluğu olarak her işimizde yönümüzü geleceğe, Ar-Ge ve inovasyona çeviriyoruz. Hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla, daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeye gayret ediyoruz.”Bundan 4 sene önce, %100 yerli mühendislik gücüyle geliştirdikleri Ecotorq motorlu kamyonların Çin’de üretimi için, Jiangling Motor Corporation ile imzaladıkları lisans anlaşmalarının Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk olduğuna değinen Ali Y. Koç “Türkiye’de teknoloji ve mühendislik ihracatında bir milat niteliğinde olan bu anlaşmayla, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz, Ecotorq motorlu JMC HT kamyonlar bu yıl sonunda Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çin dünyanın en büyük kamyon pazarı ve A’dan Z’ye Türk mühendislerinin zekasıyla ortaya koyduğumuz teknoloji ve mühendisliğimizin, global arenada rekabet etmesi bizleri gururlandırıyor.” dedi.1982 yılında başladıkları kamyon üretimine, bugün, sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji de ihraç ederek devam ettiklerini belirten Ali Y. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerimiz yurtiçinde büyük rağbet görürken, yurtdışında da “Türk Malı” damgasıyla bizleri gururlandırıyor. Eskişehir İnönü Fabrikası’nda ürettiğimiz yeni nesil Euro 6 Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı olma rolünü üstleniyor. 2011 yılında Ford Motor Company ile imzaladığımız Global Kamyon Anlaşması ile 60 ülkede Ford Trucks marka araçların distribütörlük ve bayilik atama hakkını elde etmiştik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından global çaptaki büyümemizi geçtiğimiz aylarda Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz bayi açılışları ile hızlandırdık. Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. 2020 yılı itibarıyla toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz.”Bayilerini Koç Ailesinin birer ferdi olarak gördüklerini vurgulayan Ali Y. Koç sözlerine şu şekilde devam etti: “1961 yılında Otokoç Bayiliğini alan Abdurrahman Ovalı ile başlayan güzel iş birliğimizi, 1986 yılından beri; oğulları Sayın Kenan Ovalı, Sayın Gazi Osman Ovalı, Sayın Mehmet Ali Ovalı ve Sayın İlhan Ovalı’yla, aynı ahenk içinde sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. İkinci nesil Ovalı kardeşler, 30 yıldır babalarından emanet aldıkları işleri büyüterek başarıyla devam ettiriyorlar. 23 yıldır Ford ailesinin en çok ödül alan bayi unvanına sahip olan Ovalı Bayimiz, bizleri her zaman gururlandıran bir iş ortağımız oldu. Yarım asrı aşkın süren iyi ilişkilerimizi, bugün açılışını yaptığımız yeni Ford Trucks 4S Plaza yatırımları ile taçlandırdılar. Yeni yatırımları için teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyorum. Koç Topluluğu olarak, ülkemize duyduğumuz inanç ile rekabet gücümüzü artıracak, ülkemize katkı sağlayacak, fark yaratacak yatırımlarımızı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürüyoruz. Ne mutlu ki, biz şirketimize yeni yatırımlar yaparken, bayilerimiz de bizimle birlikte yatırım yapıyor ve bu sayede kamyon bayi ağımız da giderek güçleniyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz açılışımızla birlikte, Ford Trucks hizmeti veren 4S tesis sayımız 30’a ulaştı. Yeni 4S konseptli Ford Trucks Plaza yatırımları, ’Türkiye’nin Ticari Gücü‘ Ford Otosan’a güç katıyor. Bundan mutluluk duyuyor ve Ford Trucks işimizin geleceğine olan inancımızı güçlendiriyoruz.”