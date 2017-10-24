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Yılın En İyi Tasarım Markası Alfa Romeo!

Yılın En İyi Tasarım Markası Alfa Romeo!

Tarih 24 Ekim 2017, 19:26

Alfa Romeo, Almanya’nın en çok okunan otomotiv dergisi Auto motor und sport okuyucularının katılımıyla düzenlenen “Autonis” Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görüldü.

16 binin üzerinde okuyucunun oy kullandığı Autonis’te, Alfa Romeo “Yılın En İyi Tasarım Markası” seçilirken, Alfa Romeo Stelvio da “Büyük SUV” kategorisinde birinci sırayı aldı.



Ülkemizde Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo markası, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan Autonis 2017 tarafından iki farklı kategoride ödüllendirildi. Almanya’nın en çok okunan otomotiv dergisi Auto motor und sport’un 16 bini aşkın okuyucusunun katılımıyla belirlediği ödüllerde oyların yüzde 27’sini alan Alfa Romeo, bu sonuçla iki yıl üst üste “Yılın En İyi Tasarım Markası” seçildi. Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli olan Stelvio ise ayrıca oyların yarısından fazlasını alarak “Büyük SUV” kategorisinde zirveye yerleşti.

Stuttgart’taki ödül töreninde konuşan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) EMA Tasarım Direktörü Klaus Busse, “İki yıl üst üste Almanya’daki otomobil meraklıları tarafından en iyi tasarım ödülünü almaktan ötürü gururluyuz. Alfa Romeo tarihindeki ilk SUV olan Stelvio’nun, geçen sene Giulia’nin başarısını tekrarlayarak kategorisinin en iyi aracı seçildiğini görmek, bizim için çok anlamlı. Tasarım ekibi olarak doğru yolda olduğumuzun da bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo, 2016 yılında da “Yılın En İyi Tasarım Markası” ödülünün sahibi olmuştu. Aynı yıl Alfa Romeo Giulia ve Alfa Romeo MiTo kendi sınıflarında tüm rakiplerini geride bırakırken, 2010 yılında ise Alfa Romeo Giulietta kompakt sınıfın en güzel aracı seçilmişti.

 

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