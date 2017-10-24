Fiat’tan Sakarya’ya yeni tesis

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24 Ekim 2017, 19:19

Fiat, bayilik ağını ülkenin dört bir yanında güçlendirmeye devam ediyor. Fiat Ailesi’ne 2015 yılında katılan Akgün Otomotiv, Sakarya’daki yeni tesisini törenle hizmete açtı.

Akgün Otomotiv’in Sakarya’da devreye aldığı yeni tesisin açılışına, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya ili ilçe belediyeleri, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemul, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç’ın yanı sıra Akgün Otomotiv yetkilileri ile geniş bir davetli grubu katıldı.Türkiye’nin dört bir yanında geniş bayi ve servis ağına sahip olan Fiat, pazar lideri olduğu Sakarya’daki yeni tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Yeni tesisin açılış törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya ili ilçe belediyeleri, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemul, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç’ın yanı sıra Akgün Otomotiv yetkilileri ile geniş bir davetli grubu katıldı.Açılış töreninde konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Akgün Otomotiv’in Koç Topluluğu ile 30 yıla dayanan güçlü bir işbirliği bulunduğunu, 2015 yılından bu yana da Fiat markasının Sakarya temsilciliğini üstlendiğini söyledi. Çimen, “Sakarya ilimiz yaklaşık 1 milyon nüfusu ve coğrafi konumu itibarıyla otomotiv sektörü için önemli bir pazar. Sakarya ilimizde Fiat adına faaliyet gösteren tek temsilcimiz olan Akgün Otomotiv, Fiat markasını iki yılda bölge liderliğine taşıdı. Bu vesile ile Akgün Ailesi ve Akgün Otomotiv çalışanlarını, gösterdikleri bu başarılı performanstan dolayı tebrik ediyor, yeni yatırımları ile birlikte, bu başarıyı daha da ileri noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.Türkiye otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 40’ından fazlasını Koç Topluluğu şirketlerinin gerçekleştirdiğini dile getirerek bu başarıda Tofaş’ın önemli bir yeri olduğunu belirten Çimen, “Tofaş, özellikle son yıllarda büyük yatırımlara imza atarak üretim ve ihracat hacmini neredeyse ikiye katladı. 2017’de de büyümeye devam ediyor. Fiat Egea model ailesinin yurt içinde ve dış pazarlarda gördüğü yüksek talebin bu büyümede önemli bir payı var” şeklinde konuştu.Açılış törenlerinde yaptığı konuşmada Fiat’ın Türkiye’deki başarısında bayilerin çok büyük bir rolü olduğunu belirten, “Fiat markası olarak yeni modellerimizi pazara sunduğumuz, yeni bayi yatırımlarının da hızlandığı yoğun bir dönemden geçiyoruz. 2015 yılı sonunda pazara sunduğumuz Egea Model Ailesi ile otomobil segmentinde büyük bir ivme kazandık. Egea Sedan geçen yılın en çok tercih edilen otomobili oldu. Geride bıraktığımız 9 ayda da bu unvanını korudu. Yıl boyunca yeni modellerimizi pazara sunmaya devam ettik” dedi.Bayiler ile büyüdüklerine dikkat çeken Aytaç “2017 yılının başından bu yana 2 yeni bayimizin 6 entegre tesisin açılışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 2 yeni bayimizin daha açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sakarya ilimizde de 2015 yılından bu yana Akgün Otomotiv ile varlığımızı sürdürüyoruz. Fiat markasının o dönem yüzde 5’lerde olan pazar payı Akgün Otomotiv işbirliği ile bugün yüzde 12’lere yükseldi. Bugün Sakarya’da pazar lideriyiz. Bir markanın büyümesi, gelişmesi, müşteri için yarattığı değerle, ürünleri ve olmazsa olmazı bayi teşkilatının hizmetleri ile doğru orantılıdır. Bu sebeple bu başarılı performansından dolayı Akgün Otomotiv’in tüm çalışanlarını kutluyorum”de açılış töreninde yaptığı konuşmada “Tofaş, bugün uluslararası pazarlara sunduğu araçlarla, ülkemizi küresel ölçekte başarıyla temsil ediyor. Bu gururu biz de Tofaş ve Koç Topluluğu’nun bir üyesi olarak yürekten hissediyoruz. Akgün Otomotiv olarak bugün açılışını yaptığımız yeni tesisimizle birlikte Fiat markasını 2017 ve sonraki yıllarda Sakarya’nın lider markası yapma kararlılığımızı paylaşmak istiyorum” dedi.2015 yılından beri Fiat markasını Sakaryalı otomobilseverler ile buluşturan, iki dönüm arazi üzerine kurulu yeni tesiste satış, servis ve Otoeksper markası ile 2. el araç satış hizmeti verecek.