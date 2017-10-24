Yenigün İnşaat, Afrika’daki dev spor kompleksi için Ford Trucks’ı tercih etti

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24 Ekim 2017, 19:06

1973 yılından bu yana inşaat sektöründe çok sayıda ulusal ve uluslararası dev projeye imza atan Yenigün İnşaat, araç filosunu Afrika’daki stadyum inşaatı projesinde kullanmak üzere 11 yeni Ford Trucks modeliyle genişletti.

Yenigün İnşaat satın aldığı 11 adet Ford Trucks aracı Kamerun'un en büyük spor kompleksi olma özelliği taşıyacak ve 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda da kullanılacak Japoma Spor Kompleksi Projesi'nin inşaatında kullanacak.9 Ekim’de düzenlenen araç teslimat töreniyle birlikte Ford Trucks yönetimi tarafından Yenigün İnşaat’a plaket takdim edilirken, 11 adet Ford Trucks araç teslim edildi. Törene Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Edip Yenigün, Yenigün İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Celal Çıtak, Yenigün İnşaat Makine ve Ekipman Sorumlusu Gökhan Yıldız, Ford Trucks Kıdemli Bölge Satış Sorumlusu Fatih Çeken ve Başer Otomotiv Kamu ve Özel Satışlar Müdürü Murat Başarır katıldı.Kamerun’un en büyük şehri Douala'da hayata geçirilecek ve Afrika’nın sayılı spor komplekslerinden olacak Japoma Spor Kompleksi Projesi, 50 bin kişilik stadyum, spor salonu, olimpik yüzme havuzu, 2 antrenman sahası ve tenis kortlarını içermekte olup 750 milyon liranın üzerinde bir yatırım değeri içeriyor. Kamerun'un en büyük spor kompleksi olma özelliğini de taşıyacak projede yer alan stadyum, Kamerun'da düzenlenecek olan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda kullanılacak.Uluslararası inşaat sektörünün en tanınmış yayını olan Mac-Graw Hill Enginnering News Record dergisinin "En Büyük Uluslararası Müteahhit Firmalar" listesinde üst üste 5 yıldır yer almayı başaran Yenigün İnşaat, yurtiçinde ve yurtdışında konut, spor tesisi, sosyal tesis, idari ve askeri bina, otel ve ofis inşaatları, baraj, liman, otoyol, havalimanı gibi birçok mega projeyi üstlendi.