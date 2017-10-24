TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Yenigün İnşaat, Afrika’daki dev spor kompleksi için Ford Trucks’ı tercih etti

Yenigün İnşaat, Afrika’daki dev spor kompleksi için Ford Trucks’ı tercih etti

Tarih 24 Ekim 2017, 19:06

1973 yılından bu yana inşaat sektöründe çok sayıda ulusal ve uluslararası dev projeye imza atan Yenigün İnşaat, araç filosunu Afrika’daki stadyum inşaatı projesinde kullanmak üzere 11 yeni Ford Trucks modeliyle genişletti.

Yenigün İnşaat satın aldığı 11 adet Ford Trucks aracı Kamerun'un en büyük spor kompleksi olma özelliği taşıyacak ve 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda da kullanılacak Japoma Spor Kompleksi Projesi'nin inşaatında kullanacak.

9 Ekim’de düzenlenen araç teslimat töreniyle birlikte Ford Trucks yönetimi tarafından Yenigün İnşaat’a plaket takdim edilirken, 11 adet Ford Trucks araç teslim edildi. Törene Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Edip Yenigün, Yenigün İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Celal Çıtak, Yenigün İnşaat Makine ve Ekipman Sorumlusu Gökhan Yıldız, Ford Trucks Kıdemli Bölge Satış Sorumlusu Fatih Çeken ve Başer Otomotiv Kamu ve Özel Satışlar Müdürü Murat Başarır katıldı.

Afrika’nın sayılı spor komplekslerinden biri olacak
Kamerun’un en büyük şehri Douala'da hayata geçirilecek ve Afrika’nın sayılı spor komplekslerinden olacak Japoma Spor Kompleksi Projesi, 50 bin kişilik stadyum, spor salonu, olimpik yüzme havuzu, 2 antrenman sahası ve tenis kortlarını içermekte olup 750 milyon liranın üzerinde bir yatırım değeri içeriyor. Kamerun'un en büyük spor kompleksi olma özelliğini de taşıyacak projede yer alan stadyum, Kamerun'da düzenlenecek olan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda kullanılacak.



Uluslararası inşaat sektörünün en tanınmış yayını olan Mac-Graw Hill Enginnering News Record dergisinin "En Büyük Uluslararası Müteahhit Firmalar" listesinde üst üste 5 yıldır yer almayı başaran Yenigün İnşaat, yurtiçinde ve yurtdışında konut, spor tesisi, sosyal tesis, idari ve askeri bina, otel ve ofis inşaatları, baraj, liman, otoyol, havalimanı gibi birçok mega projeyi üstlendi.
 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Yalçın Dorse'nin Fransa'ya ihracatı artıyor

 Yalçın Dorse'nin Fransa'ya ihracatı artıyor Uluslararası pazarlarda kalitesini kabul ettiren Yalçın Dorse, Fransa'ya low-bed tipi yarı römorkların ardında...

İstanbul Lojistik 10 araçlık yatırımında da MAN’ı tercih etti

 İstanbul Lojistik 10 araçlık yatırımında da MAN’ı tercih etti Lojistik sektörünün kurumsal ve çok yönlü markalarından İstanbul Lojistik’in 10 araçlık yeni yatırımında da tercihi...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Sahada iş çok!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x