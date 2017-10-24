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Renault F1’de Carlos Sainz ile yükselişte

Renault F1’de Carlos Sainz ile yükselişte

Tarih 24 Ekim 2017, 18:46

Renault Formula 1’de, Carlos Sainz’ın ABD’deki ilk yarışından aldığı puan ile yeniden yedinci sıraya yükseldi.

Takımın sezon içinde elde ettiği en iyi derece olan altıncı sırayı egale etmeye çok yaklaşan Carlos, yarışı yedinci sırada tamamladı. Yarışa iyi bir başlangıç yapan Nico Hülkenberg ise aracının yağ basıncının düşmesinden dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Renault takımındaki ilk yarışında puan almayı başaran Carlos Sainz “Renault ile harika bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum, Kişisel olarak gerçekten çok keyif aldım. Yarışın en başından itibaren, her etapta kendimi daha güvenli hissettim ve daha fazla zorlama imkanım oldu. Son birkaç yarışta ekibin zorlayamadığı Force Indias takımına karşı atak yaptım ve birini geçmeyi başardım. Tüm hafta boyunca her şey sorunsuz geçti. Hızlı olabileceğimi biliyordum ve kendime güveniyordum. Tüm ekibin bana çok yardımcı olması, hızlı adapte olabilmemde kilit faktör oldu. Bu kadar iyi bir yarış geçirip, iyi bir pozisyon elde etmek beni gerçekten çok mutlu etti. Ekibin her üyesine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Renault Sport Formula 1 Takımı Genel Müdürü Cyril Abiteboul ise ABD Grand Prix’siyle ilgili “Ekip için karmaşık bir hafta sonu oldu. Carlos, hatasız bir hafta sonu performansıyla ses getiren bir başlangıç yaptı.  Kendisinin son derece motive ve iyi hazırlanmış bir şekilde geldiğini ve yine eşit ölçüde hazır bir ekibin içine dahil olduğunu söyleyebilirim. Carlos’un takımımıza katılacağını duyurduğumuz Japonya Grand Prix'sinden bu yana birlikte önemli işler gerçekleştirdik. Agresif ancak akıllıca yarıştı. Başlangıçta birkaç sıra geri düşmesine rağmen, muhteşem sürüş becerileri sayesinde toparlamayı başardı. Öte yandan, cezalar ve halen araştırılmakta olan bir motor sorunundan dolayı Nico'nun yarıştan çekilmesi ile emniyet faktörü bize yine pahalıya mal olmuş oldu. Yapılan ilk incelemede motorunun hasar görmediğini söyleyebiliriz. Nico bize puan kazandırabilecek kapasiteye sahipti. Bu hafta sonu bize puan kazanmak için mücadele etmek ve Takımlar Şampiyonası’nda başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu gösterdi.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.





 

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