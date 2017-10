Anadolu Isuzu yeni nesil araçlarıyla Avrupalı belediyelerin çözüm ortağı olacak

Anasayfa » Otobüs

23 Ekim 2017, 17:35

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, ürettikleri Isuzu midibüslerle son 13 yılda 12 kez Türkiye ihracat şampiyonu olduklarını hatırlatarak, “2020’de ihracat pazarlarımızı 60 ülkeye çıkarma hedefiyle çalışıyoruz” dedi

Dünyanın önde gelen otobüs ihtisas fuarları arasında yer alan Busworld’e katılan Anadolu Isuzu, standında yeni nesil Isuzu Novociti Life’ın Avrupa prömiyerini yaparken, yeni aktif ve pasif güvenlik önlemlerine sahip Isuzu Visigo’yu da tanıttı. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan fuarda yaptığı konuşmada; alçak tabanıyla engelli yolcuların hayatını kolaylaştıracak Novociti Life ve yüksek teknolojili güvenlik ekipmanlarıyla donatılan Visigo’nun, Avrupalı belediyelerin yeni çözüm ortağı olacağını söyledi.Tuğrul Arıkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Isuzu Motors Limited ortaklığıyla Türkiye’deki tesislerimizde üretip, başta Avrupa olmak üzere 3 kıtada 30’un üstünde ülkeye ihraç ettiğimiz otobüslerimizle, dünya yollarında insanların güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlıyoruz. Isuzu’nun her model otobüsünü, Avrupa’daki tek üretim merkezi olan Türkiye’de 33 yıldır biz üretiyoruz. Türkiye’den yurtdışına en çok midibüs ihraç eden şirketiz. Son 13 yılda, ürettiğimiz Isuzu midibüslerle 12 kez Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduk. 2016’da; Citiport, Visigo, Citibus, Turquoise ve Novo Serisi modellerimizi 30’dan fazla ülkeye ihraç ederek toplam 55 milyon Euro’nun üzerinde ihracata imza attık. 2016’daki başarımızı 2017’ye de taşımayı istiyoruz. Bu doğrultuda 2017’de bir önceki yıla göre toplam ihracat ciromuzu 20% üzerinde artırdık. Hedefimiz, 3 yıl içerisinde; yani 2020 yılında 60’a yakın ülkeye ulaşmak, ihracatta toplam satışlardan aldığımız payı yüzde 30’ların üzerine çıkarmak ve yıllık ihracat ciromuzu iki kat yükselterek 100 milyon Euro’nun üzerine taşımak. Bu doğrultuda, seyahat ve yolcu güvenliği konseptindeki çalışmalarımız bundan böyle artarak ve çeşitlenerek devam edecek.”Türkiye prömiyeri 2018 yılı başında yapılacak olan yeni nesil Novociti Life, şehiriçi taşımacılığa yepyeni bir boyut kazandıracak. Şehiriçi taşımacılığı sektöründeki ihtiyaçların ve küçük otobüslerden beklentilerin farklılaştığı günümüzde, yeni nesil Novociti Life bu değişimi yansıtacak. Alçak tabanlı bir midibüs olarak tasarlanan Novociti Life, bu sayede sosyal hayata her geçen gün daha fazla dahil olan engelli ve yaşlı nüfusun toplu ulaşım araçlarına erişimini kolaylaştıracak ve kent yaşamına adaptasyonlarını destekleyecek. Alçak tabanlı olabilmesi için motoru arkaya taşınan yeni nesil Novociti Life’ta yapılan bu değişiklik, ses izolasyonu ile seyahatlerin daha konforlu geçmesine de katkı sağlayacak. Yenilenen altyapı platformu ile tam anlamıyla bir küçük otobüse dönüştürülen ve Avrupa’nın değişen şehiriçi toplu taşıma ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Novociti Life, uygun fiyatı ve operasyonel maliyet yapısı ile Avrupalı belediyelerinin yeni çözüm ortağı olacak.Busworld 2017 fuarında Anadolu Isuzu standında yer alan Isuzu Visigo, 9,5 metre coach segmentinde iddiasını ortaya koyuyor. Anadolu Isuzu, Visigo üzerinde sergilenen yeni nesil “Güvenlik Paketi” ile insan hayatı ve güvenliğine verdiği önemi vurguluyor. Isuzu Visigo, en gelişmiş çarpışma önleyici sistemlerden (Collision Avoidance System) biri olan Mobileye Shield Plus olmak üzere birçok güvenlik ve erken müdahale ekipmanı ile donatılmış halde pazara sunuluyor. 2018 yılının ikinci yarısından önce Visigo modelinde sunulacak olan yeni bir motor tercihi ise araç gücünü 244 hp’den 320 hp’ye çıkararak kusursuz performans sunacak.