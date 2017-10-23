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İstanbul Lojistik 10 araçlık yatırımında da MAN’ı tercih etti

İstanbul Lojistik 10 araçlık yatırımında da MAN’ı tercih etti

Tarih 23 Ekim 2017, 17:22

Lojistik sektörünün kurumsal ve çok yönlü markalarından İstanbul Lojistik’in 10 araçlık yeni yatırımında da tercihi yine MAN oldu. Alınan yeni araçlarla birlikte İstanbul Lojistik’in 70 araçlık güçlü filosundaki MAN sayısı 55’e ulaştı.

İstanbul Lojistik’in aldığı 10 adet MAN TGX 18.460 4x2 LLS-U  çekicinin teslimat töreni, Ankara Akyurt’taki MAN tesislerinde gerçekleştirildi. Törende MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Araç Teslimat Sorumlusu Salim Kibar, 10 aracı temsilen dev MAN anahtarını İstanbul Lojistik Hizm. Tas. Ltd. Şti. Satın Alma Müdürü Onur Alemdar’a teslim etti.

2005 yılında kurulan İstanbul Lojistik’in, başta Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İspanya olmak üzere birçok ülkeye hizmet verdiğini vurgulayan Onur Alemdar, “Almanya'daki firmamız İstanbul Lojistik GmbH’ın da çekicilerinin tamamı, Almanya plakalı MAN TGX 18.500’lerden oluşuyor. MAN araçları ile olan tüm tecrübelerimiz, yeni yatırımlarımız için de önemli bir referans oluşturuyor. MAN araçları, sundukları yüksek nitelikler, üstün performans ve konfor olanaklarının yanı sıra yakıt tasarrufu ve düşük işletme giderleri de fark yaratıyor. Üstelik MAN sunduğu tüm bu ayrıcalıklarda çıtayı, Euro 6C ile çok daha yükseklere taşıdı” dedi.

MAN’ın müşterilerine karşı sergilediği ‘yaşam boyu iş ortağı’ yaklaşımına da vurgu yapan Salim Kibar da, “Bu nedenle MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin gerek bireysel ve gerekse kurumsal müşterileri ile işbirlikleri çok uzun soluklu olur. İstanbul Lojistik de uzun yıllara dayanan köklü ve güçlü işbirliği içinde olduğumuz, sektörün güzide kuruluşları arasında yer alıyor. İki firma arasındaki bu güzel işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da güçlenerek süreceğine inancımız tamdır” açıklamasında bulundu.

 

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