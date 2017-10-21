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Temsa Motorlu Araçlar üst yapı firmaları ile İzmir’de buluştu

Temsa Motorlu Araçlar üst yapı firmaları ile İzmir’de buluştu

Tarih 21 Ekim 2017, 14:49

Temsa Motorlu Araçlar, distribütörlüğünü yürüttüğü Fuso markasının işortakları olan nitelikli üst yapıcı firmaları 19 Ekim’de İzmir’de bir araya geldi.

Toplantıya , Türkiye’nin çeşitli illerinden 40’a yakın firma yetkilisi katıldı. Gerçekleştirilen toplantıya katılan Temsa Motolu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, sektörde yeni fırsatlar yaratmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca toplantıda yeni Fuso Canter ürünleri B35L ve 8BL çift kabin modellerinin yanı sıra, Fuso Üst Yapıcı Portalı hakkında bilgi verildi.



Temsa Motorlu Araçlar, iş ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmek ve yeni fırsatlar yaratmak üzere 19 Ekim 2017 tarihinde İzmir’de nitelikli üst yapıcı firmaları ile bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sektörün önde gelen üst yapıcı firmalarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni Fuso Canter ürünleri B35L ve 8BL çift kabin modellerinin yanı sıra Fuso Üst Yapıcı Portalı hakkıda bilgi verildi.

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Temsa Motolu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, “Temsa Motorlu Araçlar olarak müşterilerimize değer verdiğimiz noktada biz de doğru yolda ilerleme kaydediyoruz, sizlerle ufuk açacak, iş birliğimizi kuvvetlendirecek fırsatlar yaratmak için bir araya geldik, bugün sizleri de dinleyerek sinerjimizi güçlendirmek adına alınacak adımları belirleyeceğiz” dedi.

Levent Akpulat’tan sonra söz alan Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama Müdürü Aytuğ Bük de, dünyada 55, Türkiye’de 33 yıldan beri faaliyet gösteren, 25 yıldır yerli üretimi yapılan ve yakın zamanda toplam satışları 85.000 adede ulaşan Fuso Canter markalı hafif kamyonların üstün özelliklerinin yanı sıra Fuso Üst Yapıcı Portalı’ndan bahsetti. Bük, “Müşterilerimizin  ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz fonksiyonel ürünlerimiz, yüksek taşıma kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, yüksek manevra kabiliyeti, ferah kabinleri, konforlu tasarımı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Rakiplerine göre taşıma kapasitesi avantajı da sunan Fuso Canter, bu özelliği sayesinde her türlü üst yapı için elverişli bir araç” dedi. Aytuğ Bük’ten sonra bir sunum gerçekleştiren Kordsa Proje Lideri Elçin Çakal Saraç da kompozit teknolojileri, kompozit malzemeler ve otomotiv sektöründeki uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ikinci yarısında, katılımcı firmaların soruları cevaplanırken, araçlar hakkında teknik bilgiler verildi. Fuso Canter üst yapıcılar toplantısı, Fuso Canter ürün gamının yakından incelenmesiyle son buldu.

 

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