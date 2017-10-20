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Yerli ve Elektrikli Minibüs Karsan Jest Busworld Fuarı’nda Görücüye Çıktı!
20 Ekim 2017, 18:21
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Belçika’da düzenlenen Busworld Kortrijk Fuarı’nda dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği otobüslerini sergiledi.
Bu yıl elektrikli ulaştırma çözümlerinin ön planda tutulduğu fuarda, Karsan’ın ürettiği ilk yerli ve elektrikli minibüs modeli olan Jest dikkatleri üzerine çekti. Yenilenen Jest +’yı da ilk kez Busworld Kortrijk Fuarı’nda Avrupalıların beğenisine sunan Karsan, her biri kendi sınıfında fark yaratan Atak ve Star otobüsleriyle fuarın ilgi odağı oldu.
Uluslararası otobüs, yedek parça ve aksesuarları fuarı Busworld Europe Kortrijk, Belçika’da kapılarını açtı. Kuruluşunun 50 yılını geride bırakan ve geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Busworld Europe Kortrijk Fuarı’na toplam 4 araçla katılım gösterdi. Bu yıl elektrikli ulaştırma çözümlerinin ön planda tutulduğu fuarda, Karsan’ın ürettiği ilk yerli ve elektrikli minibüs modeli olan Jest dikkatleri üzerine çekti. Elektrikli Jest’in yanı sıra yenilenen Jest +, alçak tabanlı ve şehir içi toplu taşımaya uygun 8.15 metre uzunluğundaki Atak ile 31 yolcu kapasiteli Star da dünyanın en önemli üreticilerinin katıldığı Busworld Europe Kortrijk Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Fuarla ilgili bir açıklama yapan Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları, çevreci çözümleri doğrultusunda seri üretime hazır hale getirilen elektrikli Jest ve ihracat pazarlarına dikkat çekti. Karsan CEO’su Okan Baş, “Tekerlekli sandalye alabilen, fabrika çıkışlı ilk elektrikli minibüs unvanına sahip Karsan Jest, tüm ülkeler için dar şehir yollarında kullanıcılar için en çevreci çözümü sunuyor. 165 km’lik menzile sahip olan sıfır emisyonlu, elektrikli Karsan Jest’te 33 kWh’lik iki batarya paketi bulunuyor. Ülkemiz için böylesine önemli bir yerli aracı dünyanın en önemli fuarlarında sergilemek gurur verici” dedi. Karsan tarafından üretilen araçların, tamamen kendi pazarını yaratabilen araçlar olduğunu vurgulayan Okan Baş, “Bu nedenle, söz konusu ürünlerimizi Avrupa’da göstermek ve tanıtımını sağlamak gerekiyor. Başta Fransa, Almanya, İspanya, İtalya olmak üzere minibüs kültürünü, toplu taşımada verimliliği artıracak 6 ila 8 metre arası ürünlere yönelik alışkanlığı Avrupa’ya taşıyıp yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Ulaşımda dönüşümün öncüsü Atak
8,1 metre uzunluğundaki Karsan Atak, belediye tipi şehir içi toplu taşımacılık anlayışını değiştirecek özelliklere sahip ideal toplu taşıma aracı olarak dikkatleri çekiyor. Tam alçak tabanlı tasarımı ve farklı koltuk yerleşim opsiyonları ile ulaşımda kentsel dönüşümün öncüsü olmayı hedefleyen Karsan Atak, çağdaş tasarım üstün mühendislik ve yüksek kapasite özellikleri yakıt ekonomisi, yüksek performans ve düşük işletim giderleri sunuyor. Koridor ve koltuk yerleşimindeki özgün dizaynı sayesinde, toplamda 58 kişiye kadar ulaşan yüksek yolcu kapasitesi alternatifleri sunan Karsan Atak, “Katlanabilir Engelsiz Erişim Rampası” ile her bir birey için toplu taşıma ilkesini gerçekleştiriyor. Karsan Atak’ın sahip olduğu Fiat Power Train (FPT) marka motor, Euro VI emisyon seviyesi, 137 KW güç ve 680 Nm tork değerleriyle çevrecilik, yüksek performans ve mükemmel yakıt ekonomisini standart olarak beraberinde getiriyor.
Şehirler arası taşımacılığın yeni Star’ı
Busworld Europe Kortrijk Fuarı’nda sergilenen bir diğer Karsan markalı araç olan Star, kısa mesafe şehirler arası turizm ve şehir içi personel taşımacılığının lokomotifi olmaya aday özellikleriyle ön plana çıkıyor. 8,1 m. Uzunluğundaki engelli liftine sahip Karsan Star, coach tipi şasisi ile gerçek otobüs DNA’sına sahip olmasıyla ve kesintisiz 3,5 m3 bagaj hacmi ile kamyon altyapısını kullanan rakiplerinden ayrışıyor. Müşterilerin talebine ya da kullanım durumuna göre, 27 kişiden 31 kişiye kadar yolcu kapasitesi bulunan Karsan Star’da ayrıca, yolcuların taleplerini karşılayacak Asistan/Hostes personeli için hazırlanan katlanır koltuk standart olarak sunuluyor.
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