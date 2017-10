Temsa'dan Avrupa Pazarına Yepyeni İki Otobüs

Anasayfa » Otobüs

20 Ekim 2017, 17:47

Busworld Kortrijk Fuarı’nda TEMSA, iki yeni ürünü turizm aracı MD9 ve okul otobüsü LD SB Plus’ın lansmanını gerçekleştirdi.

TEMSA Hall 7’de bulunan 1120 metrekarelik 701 nolu standında ikisi yeni olmak üzere toplam 7 aracını tanıttı. TEMSA bu yıl fuarda Fleetics teknoloji teması ile de yerini aldı. Fleetics, büyük veri altyapıları ve veri bilimi teknikleri kullanılarak otobüslerden toplanan verilerin gerçek zamanlı incelenmesini mümkün kılıyor.TEMSA fuar standında hem yeni ürünlerin lansmanına hem de mevcut ürünlerin tanıtımına yönelik 19 Ekim Perşembe günü bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, 1 Kasım itibariyle TEMSA Genel Müdürlüğü’ne atanan Hasan Yıldırım, TEMSA Uluslararası Satış Direktörü Acar Kocaer ve TEMSA Pazarlama ve Yurtdışı Satış Direktörü Kadri Özgüneş katıldı.Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TEMSA Pazarlama ve Yurtdışı Satış Direktörü Kadri Özgüneş, “Otobüs dünyasının en önemli fuarları arasında yer alan Busworld Fuarı’nda bu yıl da yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Her yıl fuarda farklı ürün grupları ile müşterilerimizin karşısına çıkmak bizleri de heyecanlandırıyor. Bu yıl iki yeni araç tanıtımını da ilk kez Busworld Fuarı’nda yapıyoruz. Bu iki yeni ürünün de müşterilerimizin büyük beğenisini kazanacağına inanıyoruz” dedi.TEMSA’nın ürün gamına ve yurtdışı hedeflerine yönelik bilgilendirmeleri ise TEMSA Uluslararası Satış Direktörü Acar Kocaer gerçekleştirdi. TEMSA’nın Avrupa otobüs pazarında geniş ürün gamı ile her segmentte fark yarattığına dikkat çeken Acar Kocaer, “TEMSA, müşteri beklentilerine hızlı çözümler sunabilmeyi başaran bir marka. TEMSA bu başarısının karşılığını da, her yıl büyüyen pazar adetleri ile alıyor” dedi.TEMSA’nın geniş ürün gamına sahip olmasına rağmen pazara yeni ürün seçenekleri sunmaya da devam ettiğini belirten Acar Kocaer, “Bu yıl fuar standımızda 7 ürünümüz yer alıyor. Bu ürünler arasında yer alan iki aracımız ise yepyeni ürünler. MD9 turizm alanına yönelik bir araç. LDSB Plus ise okul taşımacılığı alanına yönelik bir ürün. Bu iki yeni ürünümüzü de yine Avrupalı iş ortaklarımızın beğenisine sunuyoruz” dedi.TEMSA Uluslararası Satış Direktörü Acar Kocaer, basın toplantısında TEMSA ile ilgili bilgiler de verdi: “TEMSA, 1968 yılında kuruldu. Gelecek yıl 50’inci yılımızı kutlayacağız. 1650 çalışana sahibiz. Adana’da üretimini gerçekleştirdiğimiz otobüslerimiz 66 ülkenin yollarında hizmet veriyor. Satışa odaklandığımız ülke sayısı ise 20. Fabrikamızın yıllık otobüs üretim kapasitesi 4 bin 500, hafif kamyon ise 7.500.”Türkiye otobüs pazarının son üç yıldır lider markasının TEMSA olduğunu da vurgulayan Acar Kocaer şunları söyledi: “Son üç yıldır Türkiye otobüs pazarının lideri olan TEMSA, 2017 yılının Eylül satış rakamlarına bakıldığında liderliğini koruyor. İlk 9 aylık dönemde iç pazarda satışı gerçekleşen otobüs sayısı 3 bin 393. TEMSA’nın buradaki payı 1055 adetle yüzde 31. Segment bazlı olarak pazara baktığımızda TEMSA şehirlerarası olarak adlandırdığımız büyük otobüs pazarı coach segmentinde yüzde 29, çok amaçlı olarak adlandırdığımız pazarda ise payı yüzde 23, şehir içindeki payı yüzde 15, midibüsteki payımız ise yüzde 37.”Acar Kocaer, uluslararası alandaki TEMSA’nın performansına yönelik de bilgiler verdi: “2016 yılında 129 milyon dolar olan ihracatın yüzde 43 artışla 2017 yılı sonunda 185 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz.”Acar Kocaer, satış odaklı oldukları 20 ülke arasından Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve İsveç pazarlarındaki pazar verilerine yönelik açıklamalarda da bulundu: “Burada sizlere 5 öncü pazara yönelik bilgiler vereceğim. 1000’li adetlere yaklaştığımız Amerika pazarında 3 ürünümüzle yüzde 9 pazar payına sahibiz. 5 bin adet otobüse koştuğumuz Fransa pazarında çok geniş bir ürün gamı ile yer alıyoruz. Toplam 8 çeşit ürünümüz bu pazarda müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. 4 ürünümüzle yer aldığımız Coach segmentinde 2016 yılındaki payımız 5.7’den 6.1’e yükseldi. 3 ürünle bulunduğumuz intercity segmentinde ise büyük bir başarı ettik. 2016’da 2.8 olan intercity pazarındaki payımız 2017’de yüzde 5.9’a çıktı. Bir ürünle yer aldığımız midibüs pazarında ise 2016 seviyesine çok yakınız. Yüzde 15 olan payımız şu an için yüzde 14 düzeyinde. Üç ürünle yer aldığımız Almanya pazarında ise 2016’daki yüzde 2.9 olan seviyemizi koruyoruz. İki ürünle bulunduğumuz İngiltere de ise yine 2016’da yüzde 4.4 olan payımız 2017’de de devam ediyor. Bize büyük bir gurur veren pazarların içerisinde İşveç otobüs pazarı geliyor. İki ürünümüzle yer aldığımız bu pazarda 2016 yılında yüzde 5 olan payımız, 2017’de müthiş bir ivme yakalayarak yüzde 11’e ulaştı. ”