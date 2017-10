Michelin, yeni X Multi serisi ile 6 ilde 1000’den fazla kullanıcıyla buluştu

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Dünyanın en büyük üreticilerinden Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle buluşturduğu X Multi serisiyle güvenlikten ödün vermediği gibi daha yüksek performans ve dayanıklılığı da garanti ediyor.

Michelin, yeni X Multi lastiklerinin özelliklerini Gaziantep, Mersin, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul olmak üzere 6 ilde gerçekleştirdiği ‘X Multi Toplantıları’nda 1000’den fazla kullanıcıya anlattı.vekatılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, tamamen yenilenen X Multi lastiklerinin güvenlik, kilometre performansı alanında önceki nesile göre gelişme noktaları ve operasyonel maliyetleri azaltmadaki önemi vurgulandı.Katılımcılar, kokteyl sonrası frenleme yarışması, fotoğraf çekimi, sanal gerçeklik deneyimi gibi aktivitelerle eğlenirken, Michelin Ürün Müdürü Recep Uçan tarafından yapılan interaktif sunumu takip etme ve X Multi lastiklerini yakından inceleme fırsatı da buldular. Ayrıca etkinlik dahilinde her ilin frenleme yarışması birincisine hediyeler de verildi.Tanıtımı yapılan X Multi serisiyle ilgili Ağır Vasıta Lastikleri Pazarlama Müdürü Emir Aydemir, “Bölgesel ve uluslararası taşımacılık şirketleri için en çok tercih edilen kamyon lastik serimizin yeni ürünü X Multi’yi pazara sunduk. Yeni nesil lastiklerimizin kilometre performansı bir önceki nesil X Multi serisine kıyasla %15 daha yüksek. Yeni MICHELIN X Multi lastikleri sürücülere her türlü hava ve yol koşulunda mükemmel bir yol tutuş ve uzun ömürlülük sağlayarak operasyonel maliyetleri düşürecek.” dedi.Michelin, ilk kilometreden son kilometresine kadar her türlü yol koşulunda tutuş kabiliyeti ve yüksek kilometre performansı sunan yeni nesil MICHELIN X Multi lastiklerini pazara sundu.Yeni X Multi serisi, sektörde bir ilk olan kendi kendini yenileyen sırt desen yapısı REGENION TM, yüksek kilometre performansı ve şok darbeleri absorbe eden ekstra çelik katı INFINICOIL TM, POWERCOIL TM ve lastiğin yenilikçi karışımı olan CARBION TM gibi son teknolojileri bir araya getiriyor. Ayrıca lastiğin içine yerleştirilen RFID çipi sayesinde filo ve lastik yönetimini de basitleştiren MICHELIN X Multi kullanıcılarına, gelişmiş filo ve stok yönetimi, operasyon takip kabiliyeti gibi birçok avantaj sağlıyor.